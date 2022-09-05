Политолог: С 2014 года Россия делала все возможное для сохранения мира на Украине

«Россия сделала все для деэскалации конфликта в Донбассе. Но Киев отказался выполнять договоренности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Путятин. В понедельник исполнилось восемь лет со дня подписания первых Минских соглашений.

«Подписание первых Минских соглашений в сентябре 2014 года показало, что Россия всячески стремилась избежать эскалации ситуации в Донбассе. Однако влияние на Киев стран Запада, в том числе номинальных гарантов соглашений – Франции и Германии, привело к ухудшению ситуации и к тому, что эти договоренности фактически не выполнялись украинской стороной», – пояснил политолог, историк Владимир Путятин.

Собеседник подчеркнул, приведшие к конфликту в Донбассе события на Майдане в 2014 году не были случайными, спонтанными гражданскими выступлениями или причудливым зигзагом истории. «Запад еще с 2004 года через свои неправительственные организации и других агентов влияния готовил насильственную смену украинской политической парадигмы. Итогом же этой почти двадцатилетней стратегии Запада по вмешательству и влиянию извне на Украину стало неизбежное давление на Россию, конфронтация с Москвой и, как следствие, нынешний мировой энергетический и политический кризис», – указал он. Одним из главных этапов этой конфронтации стала полномасштабная военная операция ВСУ против Донбасса, не захотевшего оставаться в орбите Киева, переориентировавшегося на Запад, отметил собеседник.

«Тут надо напомнить, что Украина была одним из наиболее интенсивных театров боевых действий во время гражданской войны, и там была представлена вся палитра политических настроений – монархисты, анархисты, большевики, махновцы. Уже тогда были попытки Украины обрести свою государственность в условиях распада Российской империи, было сильно влияние извне – Германии, Австро-Венгрии. Уже после Первой мировой войны европейские державы вовсю использовали национальный фактор на Украине для развития антироссийских настроений», – напомнил он.

Собеседник отметил: после этого, уже в 30-е годы, большевики начали кампанию украинизации – внедряли украинский язык в школах, хотя подавляющее большинство предпочитало русский язык, жаловались в письмах властям, что хотят оставаться русскоязычными. «Изначальной целью большевиков было создание национальной интеллигенции в республиках – выпускали книги на местных языках, ставили спектакли, снимали фильмы. Но на Украине это трансформировалось в путь к созданию «Анти-России», а в последние годы, как мы видим, это стало просто политическим курсом Киева», – подчеркнул аналитик.

В апреле 2014 года, вскоре после переворота на Украине и свержения легитимного президента Виктора Януковича, на юго-востоке страны была развернута силовая операция против жителей Донецкой и Луганской областей, отказавшихся подчиняться официальному Киеву. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев итоги плебисцитов не признал.

5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы, принимая во внимание предложения по разрешению кризиса президентов России и Украины, согласовали план мирного урегулирования и достигли договоренности о прекращении огня на юго-востоке страны. Стороны подписали протокол, предусматривающий незамедлительное прекращение боевых действий, вывод вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, мониторинг ОБСЕ ситуации на российско-украинской границе, освобождение всех заложников и др. Отдельно было прописано обязательство киевских властей провести децентрализацию власти и проведение досрочных местных выборов. Режим прекращения огня вступил в силу в тот же день. Однако несмотря на все договоренности, боевые действия в Донбассе продолжились, и уже в январе 2015 года ситуация вновь серьезно обострилась.

Вторые Минские соглашения были согласованы в феврале 2015 года руководителями России, Германии, Франции и Украины в формате «нормандской четверки» и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и России. Украинская сторона саботировала исполнение положений «Минска-2»: от обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения до конституционных реформ, предполагающих наделение Донбасса особым статусом.