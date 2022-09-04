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Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ
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Премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы 7 сентября примут участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Кремль анонсировал участие Путина в заседании президиума Госсовета по туризму на полях ВЭФ.
ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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По странам Европы прокатилась волна митингов
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В Париже в субботу прошел массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. В тот же день десятки тысяч человек на митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что десятки тысяч французов вышли в субботу на улицы Парижа с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. «Макрон #импичмент! » – кричат сегодня десятки тысяч французов на улицах Парижа!», – написал Филиппо на своей странице в соцсети Twitter.
Протестующие обвинили правительство Франции в недостаточной заботе о благополучии французов, а политику Макрона назвали античеловеческой, сообщает сетевое издание info24.ru.
Кроме того, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
Днем ранее в немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, передает РИА «Новости».
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек предупреждал, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.
35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют
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Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ после разгрома «контрнаступления» на Николаево-Криворожском направлении пожаловались на свое бедственное положение и отсутствие помощи.
«Это никакая не война, нас просто истребляют... Сколько еще наши матери и жены прольют слез? Сколько детей останутся без отцов? Сколько еще будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах... Где мобилизованные? Всех на фронт! Всех на защиту Украины! У нас батальоны остались только на бумаге, а они гуляют себе!» – сообщают разгромленные морпехи в своем Telegram-канале.
«Хлопцев перекинули из Одесской области на передовую, пообещав быстрое взятие Херсона. Но что-то явно пошло не так», – говорится в этой связи в сообщении отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
«Морская пехота ВСУ передает сердечный привет Алексею Арестовичу и Владимиру Зеленскому. В свою очередь хочу отметить, что точная работа нашей артиллерии, которую бойцы ВСУ описали словами «это не война, нас истребляют», обеспечена присутствием на фронте в достаточном количестве коптеров», – добавил в свою очередь зампред Мосгордумы, тележурналист и военный корреспондент Андрей Медведев.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Украинскую школу в Грузии предпочли русской
Министерство образования и науки Грузии заявило в субботу, что русская школа School Club Georgia в Аджарии не сможет функционировать, так как «не имеет авторизации и не имеет права работать», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
В свою очередь, министр просвещения, культуры и спорта Аджарской автономной республики Майя Хаджишвили заявила, что данная школа не подавала документы не необходимую регистрацию в соответствующие органы.
По ее словам, если данная школа попытается функционировать без этого, последуют предусмотренные законом санкции, запрещающие функционирование учреждения.
«На этом этапе министерство просвещения Аджарии продолжает работу над усилением украинской школы, ожидая до 1000 учеников в новом учебном году», – сказала Майя Хаджишвили.
Грузия приняла десятки тысяч украинских беженцев, открыв для них школы в Тбилиси и Батуми. Учебный год в Грузии начинается 15 сентября.
СМИ Грузии сообщили в субботу о том, что в Батуми открыли частную русскую школу. Стоимость обучения – 750 лари (примерно 270 долларов). По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), есть план открыть аналогичную школу в Тбилиси. Учебные пособия поставляются из России, отмечает издание.
Ранее в Грузии решили не пересматривать условия въезда для граждан России.
Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
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Блогер Анатолий Шарий раскритиковал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовном наказании за участие в референдумах на освобожденных Россией территориях Украины.
Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины.
«Такого я не припоминаю. За организацию – было, но чтобы за участие...» – недоумевает Шарий. По его словам, можно и за жизнь в неподконтрольных Украине территориях «срок давать», например – 12 лет. «При входе русских в город не застрелился – 8 лет», – написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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Кадыров заявил, что «засиделся» по посту главу Чечни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил «бессрочный и длинный отпуск».
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил чеченскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный». Отметив, что его время уже пришло, поэтому он постарается уйти вовремя.
Ранее Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.
Медведев ответил на претензии Шольца по газу анекдотом
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев цитатой из анекдота ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», отметив, что Берлин действует как враг России.
«Вот те на! Обиделся снова...» – отмечает Медведев. По его словам, «Германия – недружественная страна, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».
«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с Шольцем заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
В пятницу ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
До этого Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
Напомним, немецкая Die Welt написала, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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СМИ сравнили цены на продукты питания в России и Британии
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В якобы пострадавшей от санкций России происходит снижение цен на продукты питания. В это же время жители Британии переживают нелегкие времена и страдают от стремительной инфляции, сообщили СМИ.
The Sun пишет, что несмотря на заявления западных политиков о том, что россияне столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки продуктами вдвое дешевле. «В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами со времен экономического кризиса в 2008 году, подскочив до 10,5% по сравнению с предыдущим годом», – отмечает автор статьи.
Кроме того, издание сообщило, что британские счета за электроэнергию выросли на 80% по сравнению с 10-процентным ростом для россиян.
Ранее сообщалось, что миллионы граждан Британии отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Королевства сократили количество посещений кафе и ресторанов.
В августе группа британских активистов, носящая название «Enough is Enough», анонсировала проведение в ближайшие недели 50 митингов из-за недовольства ростом стоимости жизни в стране.
Политолог указал на старт «межэлитной грызни» на Украине
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На Украине началась «межэлитная грызня», а бизнесмены начинают искать контакты с Москвой, что может быть плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Марат Баширов.
По его словам, после начала СВО многие олигархи сдали медиаресурсы, дали денег и уехали из страны пережидать сложные времена, надеясь, что Зеленский не допустит потерь территорий и их активов на них, но чем дальше, тем больше беспокойства у украинской элиты за свое будущее и свое богатство. Пример разорения олигарха Ахметова, потерявшего крупнейший свой актив – «Азовсталь», напугал элиту.
«Мы наблюдаем на Украине новые тренды. Во-первых, началась межэлитная грызня по сценарию «умри первый, а я может быть потом». Во-вторых, украинские бизнесмены начинают искать контакты в Москве, чтобы договориться, выходят на окружение Януковича, надеясь через него получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян. В-третьих, часть элиты начинает договариваться с Залужным (начальник ВСУ), считая, что он будет править после Зеленского», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению Баширова, для Зеленского – это очень плохой сигнал.
«Вместо образования бизнес-оппозиции в России Путину, мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции Зеленскому. До посылания Байдена «в лес» дело еще не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жестко играла и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине будь то в Киеве или в Херсоне», – сообщил он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского.
Американский экономист предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России и предупредил о катастрофических последствиях.
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», – написал Альхаджи в Twitter, передает РИА «Новости».
Он отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
Как уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения «Большой семерке» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на нефть.
Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
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