Путин обсудил с Алиевым ситуацию на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию на Южном Кавказе, отметив важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на границе Азербайджана и Армении, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе», – говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Также президент Азербайджана информировал президента России о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Политики рассмотрели и практические вопросы, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.