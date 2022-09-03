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Заявка УПЦ на вступление во Всемирный совет церквей не поступила
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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не подавала заявки на вступление во Всемирный совет церквей, сообщил источник в украинской делегации.
«На самом деле Украинская православная церковь не подавала заявки, и пока неизвестно, что она будет ее подавать. Об этом речь официально не идет абсолютно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее на ассамблее Всемирного совета церквей и.о. генсека организации протоиерей Иоанн Саука заявил, что УПЦ может появиться в совете как самостоятельный член. Он отметил, что УПЦ рада возможности выразить свою позицию.
Делегацию Украины на ассамблее представляют 11 наблюдателей из Украинской православной церкви, раскольнической Православной церкви Украины, а также от Всеукраинского совета церквей и религиозных объединений, сообщила ранее глава коммуникаций ВСЦ Марианна Эйдерстен.
Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных
Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.
«[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.
По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».
В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.
Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.
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Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева
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«Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.
«Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.
«К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.
«Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.
«В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.
В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
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Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».
По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.
По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.
Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.
Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах
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Украинские националисты начинают паниковать, как только дело доходит до ближнего боя, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Знаете, чем особенна трусливая сущность бандеровцев? Стоит им почувствовать, что дело внезапным образом близится к ближнему бою, так страх в фашистском теле мгновенно переходит в панику», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что при сокращении дистанции до 40 метров соперник уже «ставит крест на мечту о поддержке своей артиллерии».
«На кадрах центрального российского Первого канала вы можете увидеть, как вся эта изворотливая стратегия «бей-беги» вмиг становится фатальной для них. Бегают, ползут, непонятные слова орут. Но достаточно с них. В итоге ждала здесь в их прыжках на расстояние уже финальная ленточка. Рекорд по дистанции, может, и не установили, но допрыгались – это точно», – сказал глава Чечни.
Кадыров заключил, что бегство с поля боя не всегда помогает выигрывать, и посоветовал «записывать или держать в уме это правило».
Ранее Кадыров заявил, что необходимо перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, пока не будет завершена спецоперация на Украине.
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Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках
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Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.
Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.
Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
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Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.
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Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
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Физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он, однако, не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.
«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию украинских СМИ.
Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.
«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
При этом украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.
Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.
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Задержанный украинский корректировщик решил подорваться на гранате
Задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», – цитирует Рогова ТАСС.
До этого представитель запорожской администрации сообщал, что на Центральной улице в Токмаке произошел взрыв.
Ранее задерживали двух корректировщиков ВСУ, координировавших огонь по Запорожской атомной станции.
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Глава Забайкалья отреагировал на выдачу грамот с гербом Украины в детсаду Читы
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада Читы, которым выдали грамоты с гербом Украины, назвав случай кощунственным.
«Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», – написал Осипов «ВКонтакте».
Губернатор назвал этот случай кощунственным, потому что «детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли».
Он добавил, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией.
Напомним, в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.
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Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу за счет ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности страны увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика.
«Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Зеленский подчеркнул, что «российское присутствие» на станции в Запорожье «мешает» Украине «содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе».
Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».
При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.
Позже Гросси отдельно сообщил, что физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако он не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.
Зеленский уже заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, так как на территорию не пустили «украинских журналистов».
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В ДНР оценили желание папы Римского отслужить панихиду на Аллее Ангелов
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«Я уверен, что власти республики не будут против визита понтифика в Донецк и проведения панихиды на Аллее Ангелов. Но в настоящий момент вызывает сомнения сама возможность такого визита», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что лидер католиков планирует посетить Москву и Донецк.
«Я сомневаюсь, что папе Франциску действительно удастся отслужить панихиду на Аллее Ангелов в Донецке. В первую очередь в самом Ватикане поднимется волна протестов. Там проживает множество украинских мигрантов. Кроме того, представители официального Ватикана придерживаются довольно прозападных взглядов», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Если же понтифик сможет противостоять этим недовольствам и действительно приедет в Донецкую народную республику – это будет большой шаг к миру и сигнал многим на Западе», – отметил собеседник.
«Я уверен, что власти республики не будут против визита понтифика. Кроме того, на второй план отойдут все конфессиональные вопросы в связи с тем, что мы православные, а он – лидер католиков», – заключил парламентарий.
Папа Римский Франциск готов посетить Донбасс после визита в Россию, который предварительно намечен на весну 2023 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.
«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы, посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной, и Западом в целом», – рассказал Севастьянов.
Ранее стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano. Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе, однако этим планам было не суждено сбыться.
При этом в Ватикане призвали не воспринимать как политическую позицию слова папы по Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина напала на папу Римского.
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МИД: США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань
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Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что переступив нее, все останется как есть», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
В среду экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
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Екатерина Мизулина прокомментировала выдачу грамот с гербом Украины в детсаду Читы
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Выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией, заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
В детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.
«Такое могло произойти просто по невнимательности и по халатности кого-то из сотрудников. Это нередко случается. Конечно, здесь может быть и какая-то спланированная провокация. Но это уже должна проверка установить, был ли какой-то злой умысел или это просто кто-то недоглядел, скачал какой-то бланк из интернета и просто не заметил на нем герба Украины», – рассуждает Мизулина.
Она не исключает, что по итогу проверки кому-то из сотрудников детсада будет объявлен выговор или предписание о неполном служебном соответствии. Если же грамоты с украинским гербом были напечатаны нарочно, то сотрудника, возможно, даже привлекут к уголовной ответственности по факту халатности.
«Уберечь окружающих от этого никак нельзя. Нужно просто быть внимательными, иметь базовый самоконтроль, особенно педагогическим работникам, которые имеют дело с детьми. По 30 раз надо перепроверять все файлы, особенно те, которые были скачаны из интернета, потому что могут быть и такие документы, могут быть бланки других государств, в том числе и Украины», – подчеркивает член ОП.
Кроме того, собеседница настоятельно рекомендует проверять файлы, которыми поделился в Сети другой человек, даже если он хороший знакомый. «Мне кажется, что здесь все-таки чисто бытовые причины. Я бы не стала видеть вокруг сознательные, умышленные провокации и подвохи», – заключила Мизулина.
В пресс-службе министерства образования Забайкальского края сообщили, то в детском саду в Чите, где детям раздали грамоты с украинским гербом, были уволены руководитель дошкольного заведения и педагог.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации на Украине. В конце апреля этого года президент России Владимир Путин заявил, что данная операция предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три самолета, 13 танков и 330 военных ВСУ
Попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются, сообщило Министерство обороны России.
«Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих», – говорится в Telegram-канале ведомства. Также отмечается, что взяты в плен два украинских военнослужащих.
У населенного пункта Андреевка Херсонской области сбили два штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Истребитель был переделан для применения американских противолокационных ракет HARM.
Кроме того, за сутки поражены пункт временной дислокации 17-й танковой бригады у населенного пункта Березнеговатое, ангары с техникой и вооружением 46-й аэромобильной бригады у Белой Криницы в Николаевской области. Там же было ликвидировано свыше 40 украинских военных и до 10 единиц военной техники.
«Восточнее населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», – добавили в Минобороны.
Личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ, занимавший позиции у населенных пунктов Авдеевка и Опытное в ДНР, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов», – указали в министерстве.
За сутки поражены взвод РСЗО «Ольха» у населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артемовск и Константиновка ДНР, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах.
Также было уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения возле Харькова, Циркунов и Андреевки в Харьковской области, у Северска и возле Соледар ЛНР и Доброе в Николаевской области. У населенного пункта Воскресенск в ДНР ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
У населенных пунктов Яковенково, Борщевка Харьковской области, у сел Благодатное, Стыла и Валерьяновка в ДНР, Нестерянка, Копани в Запорожской области, а также Зеленый Гай в Херсонской области российскими ПВО сбито 12 беспилотников.
У Новой Каховки сбита американская противолокационная ракета HARM. Перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS в ДНР, у Херсона и в Херсонской области.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части –66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
В четверг Минобороны сообщило, что 31 августа ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих.
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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне, есть жертвы
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Украинские военные нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, есть погибшие, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушено. Есть погибшие и пострадавшие», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В данный момент на месте работают спасатели, идет разбор завалов.
Утром в пятницу российские силы ПВО запустили не менее шести ракет в небо над Херсоном.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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