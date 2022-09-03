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В Британии назвали два прокола Трасс в отношениях с Россией
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, считает обозреватель британского журнала Spectator Робин Эшенден.
Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.
«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
По мнению автора, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.
«Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру», – говорится в публикации.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата – глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных
Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.
«[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.
По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».
В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.
Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.
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Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева
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«Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.
«Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.
«К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.
«Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.
«В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.
В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Заслуженный учитель объяснил появление школьника в платье на линейке в Екатеринбурге
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«Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя появление семиклассника в женском школьном платье на линейке 1 сентября в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге в гимназии № 108 ученик седьмого класса пришел на линейку в День знаний в женском школьном платье. По словам других учеников, мальчик просто решил подурачиться, поэтому надел на 1 Сентября одежду противоположного пола. После данного инцидента в учебное заведение прибыла проверка под руководством начальника департамента образования Константина Шевченко.
«Мне трудно себе это представить, потому что у нас таких вещей не бывает. Мы очень дружим с ребятами, кучу проектов делаем вместе, и таких шуток они не допускают. Мне кажется, что это зависит от общей атмосферы школы, ее традиций и так далее», – говорит Ямбург.
По его мнению, такое поведение от учеников недопустимо, но карать за это директора и педагогов не стоит. Вместо этого с мальчиком следует провести воспитательную беседу, объяснив, что в учебном заведении есть определенные нормы, которых нужно придерживаться вне зависимости от внутренних желаний.
«Нужно поговорить с ним, сказать, что выпендрился он, но кому этим сделал хуже или лучше? Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание. Но гнобить директора, будто он сам его одевал – не стоит, это только усугубит ситуацию. А мальчика школа и сама накажет», – уверен педагог.
В июне в одной из гимназий Екатеринбурга на последнем звонке ученики 10-го класса исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. Видео танца попало в Сеть и вызвало общественный резонанс, номер старшеклассников решили расследовать. В результате проверки уволили завуча гимназии.
Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
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Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».
По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.
По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.
Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.
Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Соловьев призвал Пугачеву раскрыть источники дохода с 1990 года
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Непростые отношения между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым повлекли словесные перепалки, во время одной из которых журналист призвал певицу раскрыть источники ее доходов с 1990 года.
В эфире шоу «Полный контакт» Соловьев напомнил, что вернувшаяся в свое время в Россию певица обещала «открыть рот и все рассказать». Телеведущий подчеркнул, что для нее пришло время сделать это и начать ей стоит с себя, раскрыв, кто ей «отгружал наличными» за поддержку разнообразных политических кандидатов в России начиная с 1990 годов, передает «Московский комсомолец».
Также Соловьев подчеркнул, что он помнит ее участие как в президентской кампании, так и в губернаторских, а также добавил, что люди должны понимать, какая цена у ее «непредвзятого мнения» и ее любви.
Сама Пугачева тем временем нелестно отзывается о журналисте, намекая на свое желание «набить морду». «Да много чего... Морду набить одному человеку», – передает «Комсомольская правда» ее ответ она на вопрос, чего хотелось бы осуществить после возвращения на Родину.
Позднее певица раскрыла личность того, кому были адресованы эти слова, опубликовав в своих соцсетях фото Соловьева с подписью: «Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».
Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».
Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.
Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах
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Украинские националисты начинают паниковать, как только дело доходит до ближнего боя, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Знаете, чем особенна трусливая сущность бандеровцев? Стоит им почувствовать, что дело внезапным образом близится к ближнему бою, так страх в фашистском теле мгновенно переходит в панику», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что при сокращении дистанции до 40 метров соперник уже «ставит крест на мечту о поддержке своей артиллерии».
«На кадрах центрального российского Первого канала вы можете увидеть, как вся эта изворотливая стратегия «бей-беги» вмиг становится фатальной для них. Бегают, ползут, непонятные слова орут. Но достаточно с них. В итоге ждала здесь в их прыжках на расстояние уже финальная ленточка. Рекорд по дистанции, может, и не установили, но допрыгались – это точно», – сказал глава Чечни.
Кадыров заключил, что бегство с поля боя не всегда помогает выигрывать, и посоветовал «записывать или держать в уме это правило».
Ранее Кадыров заявил, что необходимо перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, пока не будет завершена спецоперация на Украине.
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Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках
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Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.
Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.
Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Казахстане предложили вернуть столице республики прежнее название
Группа депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице страны Нурсултану прежнее название Астана, следует из заявления.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Парламентарии считают, что решение учтет вклад бывшего президента в становление и развитие главного города страны и ответит на запросы граждан.
Напомним, в марте 2019 года депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
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Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
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Физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он, однако, не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.
«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию украинских СМИ.
Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.
«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
При этом украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.
Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Задержанный украинский корректировщик решил подорваться на гранате
Задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», – цитирует Рогова ТАСС.
До этого представитель запорожской администрации сообщал, что на Центральной улице в Токмаке произошел взрыв.
Ранее задерживали двух корректировщиков ВСУ, координировавших огонь по Запорожской атомной станции.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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