В Британии назвали два прокола Трасс в отношениях с Россией

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, считает обозреватель британского журнала Spectator Робин Эшенден.

Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

По мнению автора, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.

«Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру», – говорится в публикации.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата – глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

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