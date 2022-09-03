Украина обстреляла Брянскую область

Взгляд
3 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 07:58  |  vz.ru
Разделы

Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
Перейти в раздел…

Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
    Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть В Эстонии решили отнимать недвижимость россиян за коммунальные долги В Казахстане предложили вернуть столице республики прежнее название
    Беспилотник ВСУ с боевым зарядом сбит на подлете к ЗАЭС В США назвали сроки публикации плана по ограничению цен на нефть из России В Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии» Заслуженный учитель объяснил появление школьника в платье на линейке 1 сентября
    Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах Эксперт: Россия планирует построить авианосец с электромагнитной катапультой Развлекательные программы вернули в сетку Первого канала Названы сроки появления импортного картофеля фри во «Вкусно – и точка»

    Главная тема


    Сербию вынуждают предать Россию

    утечка масла


    «Северный поток» остановлен на неопределенный срок

    решение Минюста


    Андрей Макаревич попал в список физлиц-иноагентов

    в ста метрах от дома


    Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

    Видео

    военная авантюра


    Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

    Всемирный совет церквей


    Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

    новые рынки сбыта


    Как Россия переживает угольное эмбарго

    геополитический узел


    События в Ираке затронули интересы России и США

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    сознание украинцев


    Сергей Козлов: Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

    никакой романтики


    Тимур Шерзад: Добить до конца самоуверенность ВСУ

    без американских блокбастеров


    Игорь Мальцев: Как возродить великое советское кино

    на ваш взгляд


    Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?

    Украина обстреляла Брянскую область

    3 сентября 2022, 07:58

    Текст: Антон Антонов

    Село Кистер подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что «в результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна», но среди жителей никто не пострадал. После того, как будет завершена «проверка безопасности нахождения на территории, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей».

    Напомним, член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска предприняли новую попытку высадить десант. Киев задействовал несколько десятков катеров с вооруженными людьми по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. Попытка украинских войск высадить десант была сорвана.


    В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
    		    2 сентября 2022, 09:26
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

    Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».

    «Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.

    Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.

    Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (35)
    Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева
    		    2 сентября 2022, 11:50
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    «Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.

    «Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    «Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.

    «К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.

    «Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.

    «В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.

    В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».

    Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».

    «Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

    Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (22)
    Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных

    2 сентября 2022, 20:48

    Текст: Вера Басилая

    Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

    «[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.

    По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».

    В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.

    Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках
    		    2 сентября 2022, 12:02
    Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    «За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.

    По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.

    Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.

    Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.

    21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Коментарии (18)
    Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
    		    2 сентября 2022, 08:52
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

    «Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости»  сообщение дипмиссии.

    Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».

    Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».

    В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    В детсаду Читы начали проверку после выдачи детям грамот с гербом Украины

    2 сентября 2022, 09:09

    Текст: Антон Никитин

    Комитет образования Читы начал проверку в детском саду №30, где выдали грамоты с гербом Украины, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.

    «В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Сообщалось, что родители обратились к администрации дошкольного учреждения. Выяснилось, что воспитатели детсада нашли пример грамот в интернете.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (50)
    ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29
    		    2 сентября 2022, 15:52
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные сбили в Херсонской области два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», – процитированы его слова в Telegram-канале ведомства.

    AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.

    Ранее в Минобороны сообщили, что попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Запорожские власти подвели итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС
    		   2 сентября 2022, 11:10
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    «Визит МАГАТЭ на ЗАЭС явно прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. Подтверждением этому являются заявления украинских властей о недопуске якобы независимых журналистов и обвинения МАГАТЭ в трусости», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя итоги визита организации на Запорожскую АЭС.

    «Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому «Энергоатому». И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции. Также они подробно рассказали МАГАТЭ, как на территории объекта работает «Росатом», – заметил собеседник.

    Рогов обратил внимание и на реакцию ООН по итогам визита МАГАТЭ. «Фактически в организации заявили, что России удалось предотвратить захват ЗАЭС украинскими боевиками. По крайней мере, я так трактую слова о том, что наши войска сделали все необходимое для защиты членов миссии», – пояснил он.

    «Также состоялась встреча представителей МАГАТЭ с жителями Энергодара. Они передали обращение Гросси с требованием сделать все возможное для прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Эти документы и заявления переданы непосредственно организации, которая является гарантом безопасности ядерных объектов. Это очень важный шаг», – уверен собеседник.

    Очевидно, что визит МАГАТЭ прошел вразрез с планами Владимира Зеленского. «Он хотел силами десанта ВСУ захватить ЗАЭС, а потом и всю делегацию МАГАТЭ в качестве заложников. Это, по его логике, должно было привести к подтверждению контроля Украины над ЗАЭС», – говорит Рогов.

    «Стоит обратить внимание на то, как вечером Зеленский в своем видеообращении буквально бился в истерике из-за того, что вместе с Гросси на ЗАЭС не пустили «независимых журналистов». Я же не исключаю, что эти «журналисты» – некая группа диверсантов или шпионов, которой приказали проникнуть на территорию станции и дестабилизировать ее работу», – предположил собеседник.

    «Кроме того, заявление Михаила Подоляка о том, что организации, подобные МАГАТЭ, ведут себя трусливо, лишь в очередной раз подтверждает, что у них все пошло не по плану. Я думаю, что сейчас они будут искать виновного в провале провокации. Кого сделают козлом отпущения – покажет время. Под удар могут попасть и представители силовых ведомств», – заключил Рогов.

    Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

    При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.

    Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пыталися высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.

    При этом украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.

    Еще негативнее работу МАГАТЭ оценил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе», – сказал он. Подоляк также возмутился тем, что миссия МАГАТЭ слушала представителей «Росатома», после чего Гросси остался доволен состоянием станции. 

    Ранее сообщалось, что украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи Запорожской атомной электростанции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (14)
    Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
    		    3 сентября 2022, 04:19
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.

    Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».

    По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.

    По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.

    Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.

    Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Киев уличили в попытке внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС
    		    2 сентября 2022, 10:52
    Фото: ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Украинские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», – сказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт. «Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», – сказал Рогов.

    Миссия МАГАТЭ побывала на станции везде, где хотела, «все было спокойно», отметил он. «Они побывали на крыше спецкорпуса №1, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», – уточнил член главного совета администрации области.

    Власти Запорожской области, отметил Рогов, позитивно оценивают визит МАГАТЭ на АЭС. «Была обеспечена безопасность миссии, которую Россия и обещала. Мы лишний раз видим подтверждение того, что если Россия обещает, то она и выполняет, несмотря на провокации, обстрелы, диверсии, высадку десанта и так далее», – сказал он.

    В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании.

     Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.

    Миссия МАГАТЭ должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.

    Коментарии (15)
    Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
    		    2 сентября 2022, 12:34
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он, однако, не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.

    «Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию украинских СМИ.

    Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.

    «Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.

    Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.

    При этом украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.

    Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.

    Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Задержанный украинский корректировщик решил подорваться на гранате

    2 сентября 2022, 18:44

    Задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    «Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», – цитирует Рогова ТАСС.

    До этого представитель запорожской администрации сообщал, что на Центральной улице в Токмаке произошел взрыв.

    Ранее задерживали двух корректировщиков ВСУ, координировавших огонь по Запорожской атомной станции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (22)
    Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах
    		    2 сентября 2022, 20:24
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские националисты начинают паниковать, как только дело доходит до ближнего боя, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    «Знаете, чем особенна трусливая сущность бандеровцев? Стоит им почувствовать, что дело внезапным образом близится к ближнему бою, так страх в фашистском теле мгновенно переходит в панику», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что при сокращении дистанции до 40 метров соперник уже «ставит крест на мечту о поддержке своей артиллерии».

    «На кадрах центрального российского Первого канала вы можете увидеть, как вся эта изворотливая стратегия «бей-беги» вмиг становится фатальной для них. Бегают, ползут, непонятные слова орут. Но достаточно с них. В итоге ждала здесь в их прыжках на расстояние уже финальная ленточка. Рекорд по дистанции, может, и не установили, но допрыгались – это точно», – сказал глава Чечни.

    Кадыров заключил, что бегство с поля боя не всегда помогает выигрывать, и посоветовал «записывать или держать в уме это правило».

    Ранее Кадыров заявил, что необходимо перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, пока не будет завершена спецоперация на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Глава Забайкалья отреагировал на выдачу грамот с гербом Украины в детсаду Читы
    		    2 сентября 2022, 14:34
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада Читы, которым выдали грамоты с гербом Украины, назвав случай кощунственным.

    «Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», – написал Осипов «ВКонтакте».

    Губернатор назвал этот случай кощунственным, потому что «детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли».

    Он добавил, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».

    Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией.

    Напомним, в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    Зеленский объявил о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Европу за счет ЗАЭС

    2 сентября 2022, 15:07

    Текст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности страны увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика.

    «Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская АЭС оставалась подключенной к украинской сети. Наш экспорт энергоносителей мог бы снизить давление Москвы на Европу и Италию: несмотря на все сложности, мы можем помочь обеспечить не менее 8% потребления электроэнергии в Италии», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом Зеленский подчеркнул, что «российское присутствие» на станции в Запорожье «мешает» Украине «содействовать разрешению ситуации с энергетикой в Европе».

    Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

    При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.

    Позже Гросси отдельно сообщил, что физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако он не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно. 

    Зеленский уже заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, так как на территорию не пустили «украинских журналистов».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •