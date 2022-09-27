Путин назвал приоритетом спасение людей на освобожденных территориях

Спасение людей в Донбассе и на освобожденных территориях Украины «находится во главе угла» для всего общества России, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», – передает ТАСС слова Путина.

Подводя итоги совещания, глава государства отметил, что «это естественно, потому что связано и с драматическими событиями». Он подчеркнул, что в таких условиях фраза «хлеб – всему голова» приобретает особый смысл. «Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб – всему голова», этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках», – подчеркнул президент.

Путин выразил слова благодарности за то, что было аграриями сделано до настоящего момента. «Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи», – заключил глава государства.