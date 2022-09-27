В Кремле заявили о готовности к переговорам с Киевом

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27 сентября, вторник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Беспрецедентная ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства
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Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались.
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Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой.
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Меня коробит, когда я слышу, что уезжающих называют «крысами, которые бегут». Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернется назад. Мы что, отвергнем их?
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Кремле заявили о готовности к переговорам с Киевом
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Россия готова вести переговоры с Украиной, однако вместе с тем, хотя меняются ситуация и условия, принцип целей специальной военной операции сохраняется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент (РФ Владимир Путин) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана – прим. ВЗГЛЯД) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом допустил возможность возвращения к переговорам с Украиной.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Под Херсоном задержаны украинские диверсанты «Алекс» и «Малой»
В селе Чернобаевка в Херсонской области задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой), сообщил сотрудник силовых структур России.
Свароба – 1998 года рождения, Савельев – 2003 года. Свароба служил в украинской армии в 2018–2021 годах, после увольнения «убыл в родное село Чернобаевка». В 2022 году вместе с Савельевым вступил в украинскую территориальную оборону, передает РИА «Новости».
Их «командир по имени Иван» (позывной Седой) предложил Сваробе и Савельеву вести «партизанскую войну», те согласились. Сам Седой в мае сбежал в Николаев, но оставался с ними на связи, получая от них информацию о российских войсках, в том числе авиации в аэропорту Чернобаевки. Также, по словам Сваробы, они «подтверждали, были ли попадания в те места».
В мае Алекс выполнил задание Седого и ночью бросил коктейль Молотова в здание бывшего призывного пункта на Паровозной улице в Херсоне, за что получил перевод 200 гривен – это чуть больше 400 российских рублей.
В июне Алекс отказался перепрятать схрон с оружием, который находился рядом с торгово-развлекательным центром «Фабрика», из-за «большого количества» российских военных. Также он перенес коробку с тротилом за 800 гривен (на тот момент около 1,5 тысяч российских рублей), заложил самодельную бомбу у дороги за тысячу гривен, передал гранаты неизвестному мужчине для установки растяжек в местах проживания российских военных.
В силовых структурах России сообщили, что в августе Свароба получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался. При этом украинская разведка подготовила для него паспорт «на имя человека 1970 года рождения – то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.
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Украинские командиры рассказали NYT о бесполезности HIMARS под Артемовском
Украинские командиры признают, что поставляемые США РСЗО HIMARS не оказывают существенного влияния против союзных сил на направлении города Артемовска (Бахмута), пишет New York Times.
«Украинские командиры в Бахмуте недавно сказали, что даже присутствие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогли особо ослабить российские цепочки снабжения. Это заметное изменение с летних заявлений украинских командиров, когда оружие было доставлено», – передает РИА «Новости» текст материала издания.
В украинских войсках, в частности, предполагают, что российские силы адаптировались к украинским ударам из РСЗО и лучше рассредотачивают свои склады вооружений.
Издание также подчеркнуло, что союзные силы в последнее время продвигаются на этом направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
Медведев: Запад проглотит использование любого оружия в конфликте на Украине
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США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима... Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе... Вопрос в другом. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так», – поделился он мнением в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия «у враждебных к нам соседей».
«Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО. На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить», – добавил он.
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Газета Financial Times писала, что западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в госизмене
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого Киев обвинил в госизмене на фоне проходящего в Запорожской области референдума о воссоединении с Россией, заявил, что госизмену совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Офис украинского генпрокурора сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют «пророссийски настроенным жителем Запорожья». Рогов считает «обвинения смехотворными». Он подчеркнул, что «всегда стоял на юнионистских позициях», передает РИА «Новости».
«Считаю, что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ», – сказал он. По его словам, «заочное судилище только подтверждает», что в Запорожской области «все делают правильно», раз «враги бесятся». Он сказал, что киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями.
Рогов заявил: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности, США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене». Он считает, что Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Вашингтон и Киев «обменялись прогнозами» по российской спецоперации на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, обсудив российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.
Стороны «обменялись прогнозами и оценками» ситуации вокруг спецоперации. США «подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», заявив, что Киев – «ключевой партнер для НАТО». В сообщении говорится, что Украина «решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Бросивший жену британец Гарнетт расстался с украинской беженкой
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Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил свою жену Лорну ради украинской беженки Софии Каркадым, сообщил, что расстался с украинкой.
Гарнетт рассказал, что порвал с Каркадым после ожесточенной ссоры. По его словам, украинская беженка злоупотребляла алкоголем, вмешивалась в его отношения с детьми. Гарнетт заявил, что Каркадым бросила нож в стену их съемного жилья, после чего он вызвал полицию. Мужчина сказал, что «100% порвал» с украинкой, они «перестали быть парой». Он пожаловался на ее «нерациональное поведение». Гарнетт сказал, что собрал вещи Каркадым. Он выразил надежду, что та найдет новое жилье в Великобритании.
«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Опубликован список IT-специальностей с возможностью освобождения от мобилизации
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Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
В министерстве «уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи». Министерство пояснило, что «перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», передает РИА «Новости».
Указывается, что сами по себе специальность и соответствующее трудоустройство на дают автоматически освобождение от мобилизации, для этого «необходимо выполнять критически важные функции».
В сообщении отмечается, что «цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов». Такая ситуация «особенно актуальна с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок». Подчеркивается, что «успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров».
Напомним, глава министерства Максут Шадаев сообщал, что Минцифры утвердит примерный перечень IT-специальностей и направлений подготовки, который даст право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Запорожские власти рассказали о планах Киева по наступлению на Энергодар
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Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
«Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Добровольцы из Запорожской области войдут в состав ВС России
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС России и отправится в зону спецоперации, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.
«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе) на постоянной основе, а остальные будут готовиться для того, чтобы потом быть приписаны к 58-й (общевойсковой) армии (РФ), пойдут защищать Родину», – передает РИА «Новости» слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, после подготовки они отправятся на передовую. «Военные уже решат – вторая или первая линия (будет), в зависимости от квалификации. Мы их полностью экипируем, вооружаем, они уже начали проходить подготовку», – отметил Балицкий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Кремль призвал быстро устранить ошибки в ходе мобилизации
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Кремль рассчитывает, что все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Действительно, есть случаи, когда указ [президента России Владимира Путина о частичной мобилизации] нарушается», – приводит его слова ТАСС.
«Эти случаи несоответствия [мобилизованных] нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», – подчеркнул Песков.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
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В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях начался последний день референдумов
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Голосование на участках началось в последний день референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.
В отличие от первых четырех дней референдумов, когда волеизъявление в целях безопасности проводилось выездными мобильными комиссиями, во вторник люди смогут прийти на специально подготовленные участки для голосования. Участки будут работать с 8.00 до 16.00. Сразу после их закрытия начнется подсчет голосов. Тогда же начнут поступать данные экзитполов, передает ТАСС.
Для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 – в РФ. ЦИК ЛНР, кроме 461 участка в республике, открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 участков на территории области и 102 за ее пределами – в РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области, кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, могут также проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов. К настоящему времени референдумы во всех четырех регионах признаны состоявшимися, по итогам предыдущих дней голосования явка везде превысила 50%.
В ДНР, по предварительным данным на вечер понедельника, в референдуме приняли участие 86,89% имеющих право голоса. В ЛНР свое мнение выразили 83,61%. В Херсонской области проголосовали 63,58%, в Запорожской - 66,43%. При этом, как пояснили в центризбиркомах регионов, итоговые показатели явки будут рассчитываться от численности людей в списках на момент окончания голосования. Это связано с тем, что на участках, образованных за пределами регионов, списки составляются "с нуля". В них вносятся люди, явившиеся для голосования и предъявившие необходимые документы.
Кроме того, на освобожденных после 24 февраля территориях в составе ДНР и ЛНР списки на момент начала референдумов были предварительными и теперь пополняются по мере того, как люди, имеющие право голосовать на каждом конкретном участке, приходят и предъявляют документы о прописке. Изначально в ЦИК Херсона заявляли, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. человек. В Запорожской области в первоначальные списки были включены 500 тыс. человек. 1,5 млн бюллетеней напечатано в ДНР – по количеству лиц, которые могут прийти на референдум. В ЛНР по состоянию на 23 сентября в списки были включены 1 360768 человек.
Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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