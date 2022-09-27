Москвичей стали завлекать на мобилизацию эротическим шоу

Призывники и резервисты, попавшие под частичную мобилизацию, смогут получить два бесплатных приватных танца в московском стриптиз-клубе Golden Girls, сообщил владелец заведения и президент Ассоциации стриптиз-клубов России (АСК) Лаки Ли.

«Я сам служил в Советской армии и знаю, что такое правильная агитация и пропаганда. С помощью шоу мы должны настроить людей, напомнить им, что они защищают. Это мирное небо над головой для всех. Мы напоминаем мужчинам, которые идут на фронт, что в первую очередь они защищают материнство, защищают женщин, которые не хотят, чтобы их дети отправились воевать», – рассказал бизнесмен «Ридусу».

Он пояснил, что идею о поддержке российских военных и поднятии боевого духа почерпнул у главной героини ленты «Миссис Хендерсон представляет». Она открыла первое эротическое кабаре в Лондоне во времена Второй мировой войны.

«Во времена войны она решила не закрывать двери своего эротического кабаре ни на один день. Потому что мужчин призывали на войну, и, вполне возможно, они больше никогда бы не увидели обнаженных женщин. Именно для них и работало заведение в Лондоне», – сказал Лаки Ли.

Владелец клуба пояснил, что в заведении с 22 сентября призывникам и резервистам, попавшим под частичную мобилизацию, предлагаются дополнительные привилегии или скидки.

«Пока акцией воспользовался один человек с повесткой и двое с военными билетами. Один был из тех, кого конкретно уже забирают. Двое других ожидают, что их призовут. По их словам, причин для улучшения нет: будет вторая волна мобилизации, в которую они попадут. Поэтому они пришли отмечать этот момент заранее, ведь скоро они отправятся на военные действия», – заключил Лаки Ли.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.