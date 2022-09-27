В России разработали автономный комплекс для передачи связи в удаленных местах

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) разработал автономный телекоммуникационный комплекс, который можно размещать в холодных и удаленных местах. Как сообщили в пресс-службе института, установленный в Балашихе опытный образец комплекса уже прошел все необходимые испытания.

«НИИ Радио представило новое отечественное решение по обеспечению связью удаленных регионов страны: полностью автономный телекоммуникационный комплекс, который сам себя снабжает электроэнергией. Применять его можно даже в условиях севера», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Комплекс обеспечивает мощность от 0,3 до 5 кВт в зависимости от модификации. «Это позволяет в круглосуточном режиме обслуживать все виды полезной нагрузки, установленной на опоре», – отметили в НИИ.

Питающая комплекс электроэнергия вырабатывается установленной на нем ветросолнечной установкой. Комплекс построен таким образом, что энергия также может накапливаться в углубленных в землю аккумуляторах. При этом, как добавили в пресс-службе института, идея построить автономный телекоммуникационный комплекс не нова, поскольку проблема покрытия связью удаленных субъектов стоит особо остро. «Особенно сложно решается проблема с обеспечением связью удаленных участков дорог, так как провести туда электроэнергию крайне сложно и дорого», –сообщил и.о. гендиректора НИИР Олег Иванов.

В институте считают, что комплекс может стать наиболее выгодным с экономической точки зрения решением проблемы связи из-за практически полного отсутствия операционных затрат. Комплекс почти не требует обслуживания и защищен от несанкционированного проникновения. При серийном производстве капзатраты на установку комплекса окупаются через 4-5 лет, подсчитали специалисты НИИ Радио.

«Для нас было принципиальным построить комплекс исключительно из отечественных составляющих вплоть до последнего болта. Мы потратили много времени и сил, чтобы подобрать мощные, надежные ветрогенераторы и особо прочные солнечные панели, которые могут выдержать даже серьезное повреждение. Особую гордость вызывают аккумуляторы - они могут служить до 20 лет вообще без обслуживания, что позволяет углубить их под землю», – добавил Иванов.

Ранее СМИ сообщили, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета.