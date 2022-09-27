В Москву решили эвакуировать 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Борт МЧС готов к эвакуации в Москву пациентов, пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске в понедельник, планируется перевезти 15 человек, среди которых 13 детей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Планируется эвакуация, сейчас пока на утро мы оцениваем, что к перевозке, к эвакуации мы подготовим 15 пациентов, двое из них – взрослые, остальные – дети. Борт МЧС с бригадой сопровождения готов на взлетно-посадочной полосе. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы готовы к эвакуации в медицинские учреждения Москвы», – цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, пострадавшие при стрельбе в школе в Ижевске прошли дополнительные обследования.

«Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные, так скажем, пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких пациентов троих я хотел бы отметить», – сказал Мурашко.

Между тем школа выразила благодарность ученикам за верные действия в критической ситуации, за то, что они «не поддались панике», «действовали обдуманно». «Уважаемые педагоги, спасибо вам за максимально спасенные детские жизни и правильные действия в данной ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение школы.

Школьная администрация попросила прощения у родственников погибших «за то, что не уберегли жизни родных».

В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.