«Единая Россия» предложила освободить мобилизованных от пеней по ЖКХ

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщили в партийной пресс-службе.

«Единая Россия» внесла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Поправки внесли депутаты от партии – зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт. Также после принятия законопроекта гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации - государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.