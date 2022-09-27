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Памятник Красной Армии осквернили в Чехии
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Вандалы осквернили памятник Красной Армии, установленный в центре чешского города Оломоуц, сообщают СМИ.
Как пишет Idnes, «целью нападения вандалов стал памятник», который «напоминает об освобождении города от немецкой оккупации в конце Второй мировой войны». Издание сообщает, что «на памятник в пяти местах была нанесена краска золотого цвета». Полиция открыла уголовное дело по факту осквернения памятника, который стал одним из первых памятников красноармейцам в Чехословакии, передает РИА «Новости».
В 2021 году в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.
В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Запад придумал «наказание» для России за «ядерный удар» по Украине
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Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – приводит РИА «Новости» текст статьи FT.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось
Во время стрельбы в школе Ижевска погибли 15 человек, среди которых 11 детей, еще 24 человека пострадали, в том числе 22 ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«На настоящий момент следователями СК установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой.
По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Депутат Хинштейн рассказал подробности нападения на школу в Ижевске
Устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска применил боевые патроны в травматическом оружии, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Страшная трагедия в Ижевске. По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при стрельбе погибли шесть человек, еще 20 человек пострадали. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, напавший на учебное заведение покончил с собой.
Расстрелявший детей в школе Ижевска преступник был одет в толстовку со свастикой
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Следственный комитет опубликовал кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе. На кадрах видно, что стрелявший по детям носил толстовку со свастикой.
На видео СК РФ длительностью 10 секунд показано тело стрелка, который покончил с собой после стрельбы в школе. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.
На оперативном видео видны как минимум два пистолета. К ним нападавший приготовил порядка десяти обойм с патронами калибра 9 мм.
В классе, где найден мертвым преступник, перевернуты парты и стулья, валяются рюкзаки учеников. Судя по всему, трагедия произошла во время урока – на столах остались лежать учебники, передает ТАСС.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не оказалось, его личность сейчас устанавливается. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.
Канцлера Германии Шольца вывели из себя слова главы МИД Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет американская газета The New York Times.
«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить 2% ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье. «Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно», – ответил политик.
Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин. Кулеба обещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева.
Между тем Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки. В США в ответ заявили, что сомневаются в способности украинских военных заправить американские танки.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. В Кремле подчеркивали, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Дания сообщила об утечке газа вблизи «Северного потока – 2»
Недалеко от острова Борнхольм произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации, сообщило датское морское управление.
Всем судам рекомендуется обходить место ЧП за 5 миль. Отмечается, что место утечки находится вблизи газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» зафиксировано снижение давления. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек заявил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра».
МК: Преступник в ижевской школе расстрелял первоклассников
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Открывший стрельбу в школе № 88 в Ижевске расстрелял несколько учащихся первого класса, эту информацию неофициально подтвердили в правоохранительных органах.
«Говорят, что среди погибших – ученики первого класса. Очень страшно все это осознавать», – сообщил «Московскому комсомольцу» администратор расположенной рядом со школой небольшой гостиницы. Информация была также неофициально подтверждена в правоохранительных органах.
По словам администратора, родителей первое время не пускали к школе. «Мы видели, как родители пытались дозвониться до своих детей, а кто-то в отчаянии пытался прорваться через оцепление к школе. Их не пускали. Там стоял один сплошной крик. (…) К школе бежали пожилые женщины прямо в фартуках и тапочках, явно бабушки из расположенных неподалеку домов», – сказал источник издания.
По его словам, раненых выносили из здания на столах и переносили в машины скорой помощи.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
При стрельбе в школе Ижевска погибли дети и охранник
Среди учеников школы № 88 Ижевска, где произошла стрельба, есть жертвы и раненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Напавший на учебное заведение покончил с собой, проинформировал губернатор.
«В Ижевске в школе № 88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», – приводит его слова ТАСС.
Губернатор Бречалов также сообщил, что напавший на школу № 88 Ижевска застрелился.
В свою очередь сенатор Глебова сообщила, что власти Удмуртии рассматривают вопрос о формах оказания поддержки семьям пострадавших от стрельбы в школе Ижевска.
О стрельбе в школе Ижевска стало известно ранее в понедельник. Сообщалось о гибели охранника, а также десяти пострадавших при стрельбе детях.
В «Северном потоке – 2» произошло падение давления
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В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления, его причины уточняются, сообщило агентство ДПА со ссылкой на данные оператора газопровода.
Отмечается, что снижение давления было зафиксировано в трубе «А» газопровода. Оператор газопровода проинформировал о факте случившегося «ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России». Причины инцидента выясняются, передает ТАСС.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».
Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией
Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией.
«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между Российской Федерацией и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года, постановляю... приостановить действие соглашения», – говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.
Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.
Кроме того, Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.
Годом ранее российский лидер подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Бизнесмен Пригожин рассказал о создании группы «Вагнер»
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Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», – говорится в комментарии Пригожина, опубликованном на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Он добавил, что сам полетел на один из полигонов, где почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли помочь. «С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении.
Пригожин отметил, что после этого восемь лет многие пытались найти компромат на группу «Вагнер», при этом сами участники группы умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении.
«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки», – добавил он.
Пригожин подчеркнул, что «эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть».
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», – заключил Пригожин.
В середине сентября Пригожин прокомментировал сообщение об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что на месте заключенного мечтал бы оказаться в рядах военнослужащих России, имея возможность искупить долг перед Родиной.
Лукашенко высказался о бегущих от частичной мобилизации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, что большинство выехавших из республики после президентских выборов в 2020 году представителей белорусской оппозиции просятся обратно в страну.
«Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч (белорусов) выехали. Просятся назад (теперь). Большинство просит: заберите назад», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече, кадры которой транслировал канал «Россия 24».
Президент Белоруссии высказал мнение, что аналогичным образом будет развиваться ситуация с миграцией и сейчас, после объявления в России частичной мобилизации и слухов о якобы готовящейся в Белоруссии.
«Наблюдаю: у нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. У России 25 млн (человек) – мобилизационный ресурс, ну пусть убежали 30, ну 50 тыс. Если бы они здесь остались, что, они были бы нашими людьми? Пусть бегут... И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно договориться здесь и не бегать по Европам и Америке: ситуация не та», – отметил Лукашенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Петербуржца посадили в колонию за сожжение чучела в форме ВС России
Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам восьми месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как установил суд, Игорь Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, «грубо нарушая общепризнанные нормы поведения», передает РИА «Новости».
Ему вменили ст. 213 УК РФ (хулиганство), Василеостровский районный суд 11 марта арестовал обвиняемого, а Санкт-Петербургский городской суд в апреле подтвердил это решение.
«Василеостровский районный суд... огласил приговор в отношении Игоря Мальцева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев в ИК общего режима», – говорится в релизе.
Ранее райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи.
Названо имя стрелявшего по детям в школе Ижевска
Стрельбу в школе № 88 Ижевска устроил выпускник этого учебного заведения, сообщили в Следственном комитете России. В СК сообщили, что проверяют стрелявшего на приверженность нацистской идеологии.
«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», – говорится в сообщении СКР.
«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Между тем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая перемена» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не оказалось, его личность сейчас устанавливается. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также незаконном приобретении и ношении оружия. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей, ранен 21 человек, среди них 14 детей.
Свидетели рассказывали, что оружие злоумышленника напоминало кадры из фильма «Брат» и выглядело самодельным. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии.