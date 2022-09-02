Часть представителей МАГАТЭ и обслуживающий персонал остались на ЗАЭС

На Запорожской АЭС остались 13 представителей МАГАТЭ, включая обслуживающий персонал, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире Первого канала.

«На данный момент представителей МАГАТЭ осталось с обслуживающим персоналом тринадцать человек, город и Росатом обеспечивает их присутствие, они, естественно, сейчас полностью изучают всю ситуацию по поводу безопасного сопровождения работы атомной электростанции», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что специалисты ведут работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных накануне в результате массированных обстрелов Энергодара с украинской стороны.

«В результате провисания и перебития ряда линий электропередачи на территории города и отвода непосредственно по близлежащим населенным пунктам произошли сбой и проседание напряжения на линиях электропередачи отгенерированных мощностей, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. Он отключился. Сейчас идет переключение и восстановление линий. Аварийные бригады уже вышли сегодня с утра на ремонт этих линий электропередачи. В ближайшее время все будет восстановлено и заработает в штатном режиме», – сказал он.

Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.