Соловьев призвал Пугачеву раскрыть источники дохода с 1990 года

Непростые отношения между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым повлекли словесные перепалки, во время одной из которых журналист призвал певицу раскрыть источники ее доходов с 1990 года.

В эфире шоу «Полный контакт» Соловьев напомнил, что вернувшаяся в свое время в Россию певица обещала «открыть рот и все рассказать». Телеведущий подчеркнул, что для нее пришло время сделать это и начать ей стоит с себя, раскрыв, кто ей «отгружал наличными» за поддержку разнообразных политических кандидатов в России начиная с 1990 годов, передает «Московский комсомолец».

Также Соловьев подчеркнул, что он помнит ее участие как в президентской кампании, так и в губернаторских, а также добавил, что люди должны понимать, какая цена у ее «непредвзятого мнения» и ее любви.

Сама Пугачева тем временем нелестно отзывается о журналисте, намекая на свое желание «набить морду». «Да много чего... Морду набить одному человеку», – передает «Комсомольская правда» ее ответ она на вопрос, чего хотелось бы осуществить после возвращения на Родину.

Позднее певица раскрыла личность того, кому были адресованы эти слова, опубликовав в своих соцсетях фото Соловьева с подписью: «Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

Ранее вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

Напомним, Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу было опубликовано видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру Игорю Гуляеву: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Позже Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах. Правда, вернулась певица без мужа Максима Галкина.