Агроном раскрыл уловку со «свежим» картофелем в магазинах

В магазинах часто пользуются игрой слов в русском языке и предлагают «свежий» картофель вместо «молодого», однако это не одно и то же, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Воробьев в интервью радио Sputnik рассказал, что молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала, чем в полностью созревшем, отметил Воробьев. Внешние отличительные признаки этого продукта – небольшие клубни и тонкая кожура, добавил он.

Благодаря своему химическому составу молодой картофель приятен на вкус, однако хранить этот «сезонный овощ» очень сложно, продолжил агроном.

«Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов. Поэтому специалисты относят молодой картофель к группе овощей, а полностью созревший картофель считают отдельной полевой культурой», – уточнил Воробьев.

По его словам, молодой картофель можно держать в холодильнике не более одной-двух недель. «Молодая картошка может какое-то время храниться, другое дело, что не месяцами, как обычный картофель, а одну-две недели при низкой положительной температуре, например, на нижней полке холодильника», – сказал Воробьев.

В магазинах молодой картофель обычно дороже, чем полностью созревший. По этой причине продавцы иногда вводят в заблуждение покупателей с помощью одной уловки, предупредил агроном. Дело в том, что многие люди воспринимают слова «молодой» и «свежий» как синонимы, если они относятся к картофелю, полагает он.

«Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке «свежий картофель». Звучит как «молодой», но это просто описание по ГОСТУ: «свежий» в данном случае значит «не вареный, не сушеный, никак не переработанный». Но иногда на такую уловку покупатели попадаются», – считает Воробьев.

В результате этой «игры слов» человек покупает самую обычную картошку по высокой цене, пояснил агроном.