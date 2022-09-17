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17 сентября, суббота | Последнее обновление — 03:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра.
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Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей?
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Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В субботу синоптики пообещали москвичам ясную погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет плюс 10. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 14 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ
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Необходимо посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Наступательная операция России продолжается, несмотря на попытку «контрнаступления» ВСУ, заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
«План [специальной военной операции] корректировке не подлежит», – подчеркнул Путин.
ВС России нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, напомнил он. Президент пообещал более серьезный ответ в будущем.
Россия, продолжил Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро
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Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро, свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
В четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Путин пообещал более серьезный ответ Киеву на украинские теракты
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит все попытки проведения Украиной террористических актов в отношении российской инфраструктуры.
«В ходе специальной военной операции мы видим попытки проведения терактов и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, передает ТАСС.
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин. По его словам, Вооруженные силы России ранее уже нанесли несколько предупреждающих ударов. Он добавил, в случае, если ситуация будет развиваться подобным образом, ответ будет более серьезный.
«Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – заверил он.
Также президент добавил, что Украина пыталась совершать теракты вокруг российских атомных станций, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий. «Мы это все видим, контролируем, конечно», – подчеркнул Путин.
Ранее глава РФ подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров.
Часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области
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У границ Херсонской области часть украинских войск оказалась в тактическом окружении возле реки Ингулец, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области решили усилить деятельность правоохранительных структур и патрулирование на улицах.
Сообщалось, что украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается новый план Киева на южном фронте.
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область
Разведка ЛНР сообщила, что есть данные о прибытии кадровых офицеров НАТО в подконтрольные Киеву город Краматорск в ДНР и в Харьковскую область, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Нашими разведорганами в начале недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров НАТО в населенный пункт Краматорск, в середине недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров в Харьковскую область», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что прибывшие офицеры должны будут налаживать взаимодействие между действующими иностранными подразделениями и украинскими войсками.
Отмечается, что это может привести к слиянию всех этих подразделений и формирования одного.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию.
В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена
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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.
Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
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Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
Власти Херсонской области заявили о большом числе иностранцев в рядах ВСУ
Войска Украины, которые стоят у границы Херсонской области, состоят из большого числа наемников, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов указал, что сегодня на Украине «фактически сколотили четвертый рейх», состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию людей с улиц.
«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», – добавил он.
Ранее Стремоусов заявил, что часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области.
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
При взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, сообщил Первый республиканский телеканал ДНР.
«Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске», – цитирует сообщение ТАСС.
Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон.
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в пятницу прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», – цитирует Рогова ТАСС. Подробности выясняются.
До этого в пятницу в Мелитополе уже была слышна серия взрывов.
После этого взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Позже в пятницу в Бердянске были убиты замглавы администрации города по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, есть разрушения, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», – цитирует ТАСС Стремоусова, заявившего, что о количестве погибших неизвестно, данные уточняются.
По словам замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, украинская ракета попала непосредственно в здание администрации.
Между тем сообщается, что центр Херсона обстреляли ракетами HIMARS. Рядом со зданием администрации упало не менее пяти ракет, передает РИА «Новости».
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS.
ВСУ нанесли удар по ТЭС в Энергодаре
Украинские военные нанесли удар по тепловой электростанции (ТЭС) в Энергодаре, сообщил глава администрации города Александр Волга.
На данный момент также зарегистрировано около 15 прилетов в район дачного поселка Волна и в яхтклуб, они находятся на береговой зоне Энергодара, сообщил Волга в беседе со «Звездой».
В пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено.
На месте удара нашли части ракеты HIMARS.
Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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