«Альтернатива» приостановила деятельность после исчезновения своего лидера

Волонтерская организация «Альтернатива» приостановила свою деятельность, поскольку ее организатор Олег Мельников уже ровно неделю не выходит на связь. Ранее он вместе с коллегой отправился доставлять гуманитарную помощь в Харьковскую область, сообщил участник движения Алексей Никитин.

«Уже неделю не выходит на связь – ни машины, ни следов. Возили гуманитарный груз из Валуйки (Белгородская область) в Купянск (Харьковскую область). Грузы он возил не от лица «Альтернативы», а по своей инициативе, как частное лицо. Два наших человека уже поехали их искать, но никаких результатов», – передает его слова «Ридус».

Никитин добавил, что у полиции также нет никакой информации о местонахождении Мельникова не располагает.

После инцидента «Альтернатива» разместила пост в соцсетях с просьбой о помощи. Кроме того, за основное финансирование организации отвечал Мельников. Частных взносов для работы организации не хватало.

Однако после публикации такого поста ряд подписчиков отказался поддерживать движение.

«Мы все равно на одни пожертвования никогда бы не прожили, поэтому приостанавливаем деятельность, потому что без Олега, это невозможно финансировать. Это их право, что поделать. Я понимаю, что у всех разное отношение. У меня, например, с Олегом тоже были прямо противоположные мнения по украинскому вопросу. Это его право», – сказал Никитин.

«Альтернатива» — волонтерская организация, которая борется с современным рабством. Она была организована в 2011 году и с тех пор помогала людям выбраться из неволи, даже в период тотальных локдаунов и пандемии. Волонтеры освобождали людей из всех форм рабства: трудового, сексуального, «нищенского». Всего за 7 лет своего существования «Альтернатива» вызволила из рабства более 1300 человек.