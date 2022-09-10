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Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
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Первым иностранным лидером, который поздравил Карла III со вступлением на престол Великобритании, оказался президент России Владимир Путин, пишут британские СМИ.
Daily Telegraph пишет, что Путин несколько раз встречался с будущим монархом. Так, в 2003 году во время визита Путина в Великобританию тогда еще принц Уэльский Чарльз встречал президента России у трапа самолета. В 1994 году будущий король сам побывал в России, где впервые встретился с Путиным, который тогда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга и был в числе сопровождавших принца лиц, передает ТАСС.
Напомним, Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Пескова спросили о совещании Путина с военными
Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Стали известны подробности похорон Елизаветы II
В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.
Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».
Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.
Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.
Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Байден с бумажки переписал соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Президент США Джо Байден во время посещения британского посольства оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Мы скорбим. Она была прекрасной женщиной. Мы рады, что имели честь быть знакомыми с ней», – написал Байден, используя шпаргалку. Его визит в посольство Великобритании транслировал телеканал C-SPAN.
Байден также сообщил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы.
Президент США уточнил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Карл III официально провозглашен королем Британии
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Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.
Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.
Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.
Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.
В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Путин вспомнил «удушающий прием» от главы международной федерации самбо
Президент Владимир Путин на открытии международного центра в Москве вспомнил «удушающий прием» на соревнованиях с Василием Шестаковым, который теперь возглавляет международную федерацию самбо.
Во время осмотра центра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что в столице на регулярной основе занимаются самбо 45 тыс. человек. Шестаков отметил, что самбо является популярным видом спорта.
«Я вспоминал, как добрался до финала. Курган по-моему…Перед этим выиграл 8:6. Хорошо получилось… через спину его бросил, вышел Василий Борисович, на удушающий прием – я запомнил тебя!», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках».
Определилась дата похорон Елизаветы II
Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.
«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.
Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур.
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Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.
Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.
Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.
Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.
Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.
Карлу III предрекли судьбу последнего короля Британии
Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королем Великобритании и Содружества, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия еще усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: «Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?» – приводит его слова РИА «Новости».
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе еще при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединенного Королевства.
Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать ее авторитет.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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СМИ: Карл III просил принца Гарри не брать Меган в Балморал
Король Британии Карл III просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщают СМИ.
«Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время», – сообщает газета Sun со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
Также Гарри было сказано, что что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники.
«Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей», – добавил собеседник газеты. По данным издания, Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
В Британии назвали способную обрушить еврозону страну
Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
«Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.
Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
Кремль спросили о телефонном разговоре Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», – приводит ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что другие «международные телефонные разговоры будут на следующей неделе» у российского лидера.
Также он ответил, что Москва пока не определила, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков предположил, что «это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов».
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.
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Путин открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках»
Президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, прибыл в «Лужники». Глава государства осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
«Здесь дворец, натурально дворец», – похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», – высказал свое мнение Путин, передает ТАСС.
Международный центр самбо и бокса – первый в России спортивный объект подобного типа.
В ходе посещения президенту продемонстрируют отечественную мультимедийную судейскую систему «Спорт вокруг». Она позволяет автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло, записывать выступления. Система уже применялась на турнирах по художественной гимнастике, был разработан новый модуль специально для проведения соревнований по самбо.
Глава государства осмотрел спортивные залы, а также посмотрел сами соревнования, передает РИА «Новости».
Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.