Соловьев научил молодежь распознавать фейки и противостоять манипуляциям

В первый день учебного года журналист, писатель, теле- и радиоведущий и общественный деятель Владимир Соловьев выступил на федеральном Просветительском марафоне Российского общества «Знание», он рассказал молодежи, как противостоять воздействию манипуляций.

Для разговора с участниками марафона Соловьев выбрал тему «Фейкодот: как распознавать фейки и не позволять собой манипулировать». В начале своего выступления он говорил о том, как построить эффективный диалог со своим собеседником, говорится на сайте общества «Знание».

«Важно не только что, но и как вы говорите. Если ты хочешь, чтобы человек тебе поверил, смотри ему в правый глаз. Как только мы начинаем смотреть в правый глаз, сразу появляется ощущение оконечности и убежденности. Если мы хотим вывести человека из равновесия, смотрите в левый. А уж если задача – оскорбить человека, необходимо смотреть сквозь него. Это технология», – заявил журналист.

Журналист сделал акцент и на том, что технологии пропаганды используют в связи с последними событиями на Украине.

«Первого сентября выступает Зеленский и говорит про «рашистов» и «страшный русский мир», которого не должно быть. Мы все очень страшные и ведем себя не так. Восемь лет они убивали детей. Мы, наконец, ответили. Они продолжают убивать, и их поддерживает Запад, которому плевать на детей. Сейчас те же псевдоцивилизованные люди, которые решали «еврейский вопрос» в 30-х годах в Германии, считают, что сейчас должен быть решен русский вопрос и уничтожена русская культура, которая воспитала нас. Мы величайшая страна. Не потому, что мы живем лучше всех, и не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение: мы воюем на стороне добра. Мы закрываем своими телами детей, которых убивают укронацисты», – заявил Соловьев.

Отвечая на вопросы ребят, телерадиоведущий рассказал, как противостоять воздействию манипуляций.

«Для этой цели надо просто быть собой. Надо понять, о чем вы, понять себя, и тогда вы сможете противостоять воздействию. Но, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Важно понять: когда родители отправляют вас в школу – они манипулируют вами или это идет вам во благо? Вы марионетка в руках вашей семьи или это действительно вам понадобится? С осознания себя начинается и ваше взросление. Важно идти не на отрицание, а на осознание», – подытожил Соловьев.

В первый день учебного года на московской площадке марафона «Знание. Сила» с молодежью также встречаются специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, генеральный председатель партии «Ватан» Догу Перинчек (Турция), российский актер, телеведущий Сергей Бурунов и другие наставники. Своим примером и вдохновляющими историями успеха они показывают, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать свои мечты.