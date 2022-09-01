Путин: Новое движение детей и молодежи России должно быть добровольным

В Италии назвали «секретный триумф» Путина

Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.

Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».

Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.

Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.

Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.

По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.

Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.

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