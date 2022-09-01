Лукашенко заявил, что Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время проведения открытого урока истории в школах и вузах страны заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России.

«Никогда президент Путин мне не говорил: «Слушай, давай ты в состав России входи». Никогда», – передает ТАСС его слова.

Лукашенко добавил, что никто от него вхождения в состав России не требует. Президент отметил, что Белоруссия и Россия взаимовыгодно сотрудничают, белорусская сторона получает энергоресурсы по выгодным ценам, в свою очередь также оказывает поддержку России.

Белорусский лидер также подчеркнул, что в период его нахождения у власти страну не присоединят ни к какому государству.

«При мне нет. При вас не знаю. Это такая глупость, это глупый упрек президенту в том, что он собирается Беларусь кому-то сдать, присоединить. Это значит более четверти века моей службы президентом перечеркнуть. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие», – сказал он.

Ранее президент Белоруссии заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.