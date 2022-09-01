Бюрократическая нагрузка на учителей снижена по инициативе «Единой России»

По инициативе «Единой России» с 1 сентября снижена бюрократическая нагрузка на учителей – теперь они будут заполнять только установленные Минпросвещения документы, сообщила координатор направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Перечень был разработан для реализации закона «Единой России». В него вошли отчеты, реально отражающие или влияющие на работу учителя по обучению и воспитанию школьников: учебная программа, классный журнал, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной программы, и, по запросам, характеристики на учеников, сообщается на сайте партии.

«Наша задача в предстоящем учебном году – посмотреть, как этот закон будет работать, убедиться в достаточности принятого решения, чтобы учителя вздохнули свободнее. Если поймем, что проблемы сохраняются, предпримем следующие шаги. Задачу по снятию с учителей документационной нагрузки поставил наш президент, и она будет решена», – подчеркнула Казакова.

Так, с нового учебного года начнут создаваться и первичные отделения Всероссийского движения детей и молодежи, что станет существенной частью воспитательной работы с молодым поколением. Они должны появиться в каждой школе, а координировать их будут в том числе заместители директоров школ по воспитательной работе.

«Сейчас они работают в школах 10 регионов. С 1 сентября по поручению президента появится уже 35, а с 2023 года – во всех без исключения регионах страны. Конечно, эта работа должна быть обеспечена финансово и организационно. Поэтому при рассмотрении федерального бюджета на будущий год заложим на эти цели необходимое финансирование, чтобы появились соответствующие ставки и пришли квалифицированные специалисты», – отметила она.

Кроме того, с этого года линейки во всех школах страны в День знаний будут начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Эта церемония станет еженедельной.

«На приобретение символики для нее еще в начале лета школам выделили необходимые средства. Уверена, эта традиция органично войдет в школьную жизнь, при творческом подходе найдет отклик у детей и станет одним из важнейших элементов воспитательной работы», – резюмировала председатель комитета Госдумы по просвещению.