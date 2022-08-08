В Пентагоне не поддержали движение Тайваня к независимости

США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

Также в Пентагоне заявили, что не считают, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем.

«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Каля на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.

Он отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином.

«Ничего в этом визите (спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) не меняет политику США в отношении Китая. Реакция Китая была необязательной. КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает», – добавил Каль. Также он отметил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.

Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, «а в том, как и когда они это сделают».

Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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