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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 17:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом.
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МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.
Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.
«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.
В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.
«Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.
Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Американский разведчик назвал способ образумить Зеленского
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Президент США Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», – сказал он в беседе с RT.
Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир «отрицает и отвергает».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Жительницы Украины придумали «эротический способ» поддержки бойцов ВСУ
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Украинки решили «поддержать» бойцов ВСУ, создав Telegram-канал, куда отправляют свои обнаженные фото.
Украинки не нашли другого способа помочь бойцам ВСУ, которые сейчас находятся на передовой, кроме как создать эротический канал в мессенджере специально для военных, сообщает канал «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
По данным журналистов, жительницы Украины создали Telegram-канал, который должен «поднять боевой дух военных». В него украинки отправляют свои эротические фотографии, предназначенные для бойцов ВСУ.
Отмечается, что ежедневно загружают до сотни откровенных снимков и видео. Автором канала они называют 39-летнего психолога из Киева. Она заявила, что эту идею ей в шутку подал друг, который сейчас на фронте.
«Он пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», – заявила она о создании чата.
Отметим, в июле инспекция украинского штаба выявила низкий моральный дух бойцов и исчезновение оружия в Артемовске.
Между тем на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
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Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» – задался вопросом другой комментатор.
«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.
«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» – заключили читатели газеты.
Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.
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Стало известно о новой волне репрессий в Николаеве
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«Николаевские власти понимают, что местное население поддержит приход России на эту территорию. И сейчас Киев пытается превентивно «вычистить» таких людей», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя сообщения о поквартирных обходах в Николаеве. Таким образом СБУ пытались найти нелояльных украинской власти жителей.
«В окрестностях городах постоянно идут боевые действия. Сейчас там очередное обострение, поскольку ВСУ сосредоточили здесь огромные силы. И в ожидании наступления российской армии они пытаются занять плацдарм на другой стороне реки Ингулец», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«В Николаев постоянно прибывает все больше украинской военной техники. Россия же уничтожает ее ракетными ударами. Дело в том, что в городе много промышленных зон. И боевики используют их в качестве баз для танков и артиллерии. Ежедневно по объектам прилетает порядка 20 ракет», – добавила собеседница.
Эксперт также обратила внимание на комендантский час, который был введен в городе в период с пятницы до утра понедельника. «Закрытие города лишний раз подтверждает, что Николаев все еще остается центром расположения войск Украины. На протяжении этих трех дней там постоянно производилась передислокация частей. Вероятно, стоит ожидать нового обострения», – предположила она.
«Комендантский час также использовался николаевскими властями для отлова лояльных России людей. Все это началось после заявлений местных политиков о том, что в городе много «коллаборантов», ждущих прихода России. Конечно, нельзя сказать, что проверки проводились в каждой квартире. Дело в том, что на обход одного областного центра потребовались бы десятки тысяч силовиков», – отметила Шеслер.
«Поэтому они приходили к тем, на кого ранее донесли, условно говоря, соседи. СБУ и полиция проверяли телефоны, ноутбуки, искали российские контакты, выявляли тех, кто передавал информацию о месте дислокации ВСУ. Это явно свидетельствует о нарастающей новой волне репрессий в отношении местного населения», – считает эксперт.
«Николаев вообще является одним из самых ярких примеров того, как на Украине проводятся репрессии. Там задерживаются даже те, кто на протяжении длительного времени выступал просто за хорошие отношения с Москвой, признавал героев ВОВ, участвовал в «Бессмертном полке». Это говорит о том, что репрессии сейчас затрагивают не политических оппонентов, а простых людей, которые не поддерживают власть Зеленского», – добавила правозащитница.
«Киев понимает, что уже есть целый ряд освобожденных городов, которые поддерживают и приветствуют Россию. И николаевские власти сейчас хотят превентивно вычистить всех, кто бы склонялся в сторону Москвы», – заключила Шеслер.
Ранее глава Николаевской области Виталий Ким ввел комендантский час в период с вечера 5 августа до утра 8 августа. Предполагалось, что в это время местные жители смогут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность, передает ТАСС.
Объявляя о планах, Ким сообщил, что это время будет использоваться в том числе для поиска нелояльных Киеву граждан. «Я подозреваю всех», – отметил Ким в интервью газете Telegraph.
Как позже рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, все три дня по квартирам местных жителей ходили сотрудники СБУ. «Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют всё», – сказала она.
Между тем в Николаеве на нижних и верхних этажах некоторых многоквартирных жилых домов в районе Херсонского шоссе ВСУ разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Боевики также разместили опорный пункт в одной из школ города, рассказал он.
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
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В Конгрессе назвали военную «помощь» Украине мошенничеством
Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.
Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.
Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».
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ВСУ обстреляли строителей на Антоновском мосту в Херсоне
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения в результате откладывается, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники – бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Он уточнил, что возобновить движение по Антоновскому мосту ранее планировали 10 августа. «Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», – добавил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью.
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Минобороны: Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска. Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое ДНР, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислил представитель Минобороны.
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
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Украинец напал на русских девушек в метро Парижа
Мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
О ситуации рассказала одна из пострадавших девушек в соцсетях. Она выложила видео, на котором мужчину отводят в сторону полицейские, передает Ura.ru.
Прохожий ругался на девушек на украинском языке за то, что они разговаривали на русском. При этом мужчина сам использовал нецензурные русские слова.
В результате один из силовиков проводил их в обход и все время говорил, что «русские – сила».
Ранее в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
Также украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
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Названы точки, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС
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Украинские военные ведут обстрел по Запорожской атомной электростанции из городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя, которые находятся под контролем ВСУ», – заявил Балицкий в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что интенсивность обстрелов ЗАЭС и гражданской инфраструктуры усиливается.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
До этого украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
«Атаки на АЭС – самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», – сказал Гутерреш на пресс-конференции в Токио, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева
Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же подразделения украинского Центра информационно-психологических операций, который отвечал за пропаганду, рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР.
«Направление было одно – «Россия – это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг – это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций) ковались такие данные», – рассказал сотрудник спецслужб республики, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что данное подразделение, помимо прямой пропагандистской работы против России, занималось и созданием фейковых новостей.
Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики.
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Целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме
Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.
Напомним, само фото было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу. Тогда французы высмеяли целующихся президентов, отметив, что те больше похожи на пару извращенцев, чем на политиков, которые встретились на фоне боевых действий.
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Кремль заявил об «уходе с радаров» украинских переговорщиков
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Украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет, а специальная военная операция продолжается и будет идти до выполнения целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается – продолжается до выполнения поставленных целей», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как делегации переговорщиков из двух стран проделают всю домашнюю работу.
«Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока еще в настоящий момент нет», – сказал Песков, комментируя предложения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.
Ранее Песков заявил, что Россия не против встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако провести ее без подготовки невозможно.
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