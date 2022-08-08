«Молодежка» ОНФ продолжила помогать пересекающим границу в Крыму людям

Движение «Молодежка ОНФ» продолжает оказывать помощь пересекающим российско-украинскую границу на КПП Чонгар в Джанкойском районе Крыма.

В дополнительном пункте помощи для беженцев побывал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он проконтролировал материально-техническое обеспечение палаточного лагеря и организацию волонтерской работы. По словам добровольцев, в отдельные дни за помощью обращаются до 100 человек.

«Чаще всего люди нуждаются в прохладной питьевой воде. В некоторые дни участники команды выдают по 300 литров воды. Также организована доставка питьевой воды на КПП Чонгар. К добровольческой группе «Молодежки ОНФ» присоединились местные жители. Они разбили полевую кухню и кормят приезжающих горячими домашними обедами. Здесь можно и переночевать после долгой дороги», – отметил Кастюкевич.

К работе приступила уже вторая смена добровольцев. Если первая группа состояла в основном из волонтеров Севастополя и Феодосии, то сейчас в Крым приехали участники команды из Москвы и даже с Камчатки.

«Решил провести свой отпуск в Крыму, но не на берегу моря, а здесь, помогая людям. Просьбы у всех разные. Кого-то в ПВР отправляем на такси, на вокзал отвозим, помогаем с логистикой, потому что люди приезжают уставшие после долгой дороги и не сразу могут выстроить схему дальнейших действий. Очень востребован в такую жару душ, каждый день мы привозим в лагерь техническую воду, чтобы люди могли освежиться. Вчера встретили 500 детей, которые ехали на отдых в оздоровительный лагерь в Адыгею. Передали им в дорогу воду, соки и печенье», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» с Камчатки Александр Бессонов.

С начала работы второй смены за помощью в пункт «Молодежки ОНФ» обратился 221 житель. Добровольцы организовали ночные дежурства, таким образом группа помогает беженцам в круглосуточном режиме.

В палаточном лагере и на КПП Чонгар только за последние четыре дня участники «Молодежки ОНФ» выдали людям 749 литров питьевой воды. Кроме того, пересекающих границу жителей обеспечивают бесплатными сим-картами российских операторов мобильной связи.

Дополнительный пункт помощи президентского молодежного движения «Молодежки ОНФ» был открыт в Джанкойском районе 5 июля. Уже больше месяца добровольцы встречают людей, которым необходимо отдохнуть в дороге или получить консультацию по разным вопросам. Основная задача – обеспечить комфортное пересечение границы и оказать поддержку в случае возникновения трудностей людям, которые пересекают российско-украинскую границу.