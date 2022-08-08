Эксперт: На выборах губернаторов избиратели смогут выбирать из широкого спектра кандидатов

«Рекордное число кандидатов на пост губернатора сумело пройти муниципальный фильтр, что свидетельствует об укреплении многопартийности. Чем выше конкуренция перед выборами, тем эффективнее окажется потом система принятия политических решений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В выходные завершилась регистрация кандидатов на прямых выборах губернаторов.

«На посты высших должностных лиц в субъектах РФ идут кандидаты от 11 партий. Это партии, представленные в Госдуме, а также непарламентские политические силы: Партия роста, «Родина», Партия пенсионеров, а также самовыдвиженцы. Это не пустая формальность, это указывает на высокий уровень конкуренции и многопартийности. Электорат сможет выбирать из широкого спектра кандидатов: если не один, так другой претендент будет отвечать запросам разных групп избирателей», – считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт напомнил, что в регистрации было отказано всего четверым кандидатам, хотя общее их число составило почти 90, – и это тоже очень хороший показатель.

«Рекордное число кандидатов в губернаторы сумело пройти муниципальный фильтр, что также свидетельствует об укреплении многопартийности. Раз у того или иного выдвиженца есть поддержка среди муниципальных депутатов, значит либо сам претендент, либо его партия обладает высоким мобилизационным ресурсом, опираются на реальную популярность среди избирателей», – указал эксперт.

«Чем выше конкуренция перед выборами, тем эффективнее окажется потом система принятия политических решений. Это говорит нам о наличии зрелой демократии в России», – считает политолог.



«Уже ясно, что электоральный, демократический процесс в России идет в абсолютно нормальном режиме. И это несмотря на огромное давление извне на нашу страну. Власть показала, что избирательные права граждан остаются ее приоритетом», – резюмировал Шаповалов.

Как сообщает «Коммерсант», в минувшие выходные завершился этап регистрации кандидатов на прямых выборах губернаторов, намеченных в сентябре в 14 регионах. Муниципальный фильтр смогли преодолеть 77 выдвиженцев из 88, то есть 87,5% всех участников – это рекорд с момента восстановления в 2012 году прямых губернаторских выборов.

Из числа парламентских партий не смогли зарегистрировать своих кандидатов только ЛДПР и «Новые люди» – и только в Карелии. При этом сразу в пяти субъектах до выборов допустили всех желающих. В нескольких регионах парламентские партии сами отказались от борьбы. Так, в Марий Эл нет выдвиженца от КПРФ, в Томской области – от ЛДПР, а «Справедливая Россия» пропускает кампании в Бурятии, Ярославской и Кировской областях.

Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предупреждал, что именно у ЛДПР и КПРФ могут возникнуть проблемы на выборах. «В одной партии они связаны с изменением в связи с уходом многолетнего лидера, в другой партии связаны с тем, что руководство уже очевидно интеллектуально не справляется с теми вызовами, которые возникают на нынешнем этапе», – объяснял Чеснаков. При этом «Единая Россия», по его мнению, может показать лучший результат, чем на выборах в Госдуму 2021 года, когда партия набрала свыше 49%.

Напомним, что 11 сентября в шести регионах будут избирать депутатов заксобраний, а в полутора десятках субъектов Федерации состоятся выборы глав (14 из них – прямым голосованием).