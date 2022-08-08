Глава Белгородский области рассказал Путину о разработке карты рисков в АПК на 2023 год

Эксперт: Экс-главу МИД Австрии травят за прагматическую позицию по отношению к России

«Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась под прицелом скоординированной медийной атаки – точно так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который в начале спецоперации дважды ездил в Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-германист Александр Камкин. Ранее стало известно, что Кнайсль, которую на родине подвергли травле, возможно, уехала в Ливан.

«То, что произошло с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль, связано с коллективным общественным мнением, с антироссийским консенсусом, который сложился в европейском политическом классе. Особенно ярко проявляется в Германии, где есть даже целая социальная группа людей, которых называют Putinversteher – «понимающий Путина». Таких людей, что называется, «отправляют в коричневый угол» – подвергают их остракизму, изоляции в публичном пространстве, ведут против них клеветнические кампании, распространяют о них откровенный компромат», – отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По этой же, принятой в Германии методике, травят и бывшую главу дипломатии соседней Австрии, полагает эксперт. «Кнайсль принадлежит к тем бывшим европейским политикам, которые имеют смелость высказывать свою точку зрения в сложные времена. Пророссийских взглядов она не высказывает, но придерживается ярко выраженной прагматической позиции, – отметил Камкин. – Позиция заключается в том, что санкционная война бьет, прежде всего, по экономике самих европейских стран. Отмечу, что схожей точки зрения придерживается и действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер – он говорил, что газовая война вредит австрийской экономике».

По аналогии с Кнайсль, можно вспомнить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подчеркнул эксперт. «В начале спецоперации российских войск на Украине, Шредер, по собственной инициативе два раза летал в Москву, пытаясь прощупать возможности и мирного решения украинского вопроса, и выхода из санкционного пике, – напомнил Камкин. – В самой Германии Шредер подвергается жутким нападкам. Его обвиняют во всех смертных грехах: в связях с Россией, в попытках помочь России расшатать европейскую экономику – так это подают ангажированные европейские СМИ. Кнайсль, как и Шредер, оказалась под прицелом скоординированной медийной кампании».

В этой связи вполне понятно, почему за Кнайсль не вступились ее бывшие союзники из Австрийской партии свободы (АПС), отмечает собеседник. Напомним, что беспартийная Кнайсль при поддержке правоконсервативной АПС заняла пост главы МИД в первом правительстве Себастьяна Курца (2017-19 годы). «Партия свободы также оказалась бы подвергнута остракизму – как антиевропейская политическая сила, – подчеркнул Камкин. – Мейнстримные политики и мейнстримные партии – Австрийская народная партия, социал-демократы, так же как ХДС и СДПГ в Германии – пытаются выдерживать скоординированный политический курс – просанкционный и антироссийский. Выступить с другой позиции могут позволить себе либо аутсайдеры, либо вечные оппозиционеры – «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение».

«Некоторые политологи в России считают ту же АдГ ярко выраженной пророссийской партией, хотя это партия прогерманская. Просто вопрос об экономическом взаимодействии с Россией находится для нее в ключе реальной политики, а не «политики ценностей», как у нынешней «светофорной коалиции» – СДПГ, «Свободных демократов» и «зеленых», – заметил Камкин. Австрийская партия свободы, впрочем, тоже пытается действовать в противовес мейнстриму, вести своего рода политический троллинг правящей коалиции – либералов из Народной партии и «зеленых», пояснил собеседник. Но какие-либо действия в поддержку Кнайсль означали бы угрозу маргинализации АПС, полагает эксперт.

Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве местонахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно.

Также в пятницу Кнайсль в интервью RT сообщила о преследованиях в Европе из-за связей с Россией. «Еще в 2020 году я подверглась нападкам: меня называли русской свиньей и проституткой», – рассказала бывший министр иностранных дел. По словам Кнайсль, французские СМИ связались с хозяевами ее дома и попросили не пускать ее на порог. Как полагает экс-глава МИД, в ЕС ее внесли в негласный черный список, после чего и начались кампания в прессе и угрозы расправой, сообщает «Газета.Ru». Отметим – о том, что Кнайсль грозили убийством, сообщалось даже в публикации американской The Washington Post. Ранее Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула этот пост.

В Кремле считают, что отъезд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из страны является признаком нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В 2018 году на свадьбе тогда еще главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц одним из гостей был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин. С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок.

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