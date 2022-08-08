ВЦИОМ выяснил, сколько россиян бьют детей

Большинство россиян (76%) воспитывают детей наставлениями и нравоучениями, 20% применяют физическую силу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самый популярный метод воспитания у россиян это наставления и нравоучения. Им пользуется, судя по опросу, 76% респондентов.

Второй по популярности метод – ограничение гаджетов, прогулок и просмотра телевизора, к такому методу прибегает 31% опрошенных, говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

При этом 19% россиян в качестве наказания ставят детей в угол. Наказывают телесно в виде шлепков, щелчков – 13%, наказывают ремнем – 7%.

Считают допустимым телесные наказания 19% опрошенных, а применяют их 20%. Допустимыми телесные наказания считают 26% мужчин и только 10% женщин. Чаще всего такие наказания допустимы для родителей от 35 до 44 лет, реже всего – для родителей от 18 до 24 лет.

Самый приемлемый метод воспитания, по мнению респондентов – это наставления и нравоучения. Так считают 75% опрошенных. Реже всего приемлемыми респонденты называли щелчки, шлепки и подзатыльники в качестве наказания – в 9% случаев.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 23 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда.

В прошлом году в СМИ сообщалось, что глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки предлагается лишить части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей, эти функции, как предполагалось, должны быть переданы полицейским.