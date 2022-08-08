Глава МИД Китая перечислил три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня

США совершили ряд ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И.

Первая ошибка – грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. «Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», – передает слова министра РИА «Новости».

Второй ошибкой со стороны Вашингтона Ван И назвал поддержку независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил он.

Третьей ошибкой является желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.

Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.

Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.