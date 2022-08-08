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Глава МИД Китая перечислил три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня
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США совершили ряд ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И.
Первая ошибка – грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. «Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», – передает слова министра РИА «Новости».
Второй ошибкой со стороны Вашингтона Ван И назвал поддержку независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил он.
Третьей ошибкой является желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.
Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
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Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.
Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.
«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.
«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.
«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Китай нашел болезненное сравнение для действий США в мире
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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.
Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что «Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань».
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.
Убийство афроамериканца Джоржа Флойда стало крайне резонансным в США. В 2020 году после гибели Флойда якобы от действий полиции под эгидой движения BLM начались протесты и погромы. В начале июля этого года осужденного за убийство негра Джоржа Флойда экс-полицейского осудили еще на 20 лет.
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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем. Заявление прозвучало в пятницу на митинге в Уокешо (штат Висконсин).
Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси». «Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» – изумился республиканец, выразив мнение, что поездка спикера «послужила оправданием» для действий Китая, передает ТАСС.
«Китай с Тайванем – следующие», – отметил он. «Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) туда поехала», – констатировал Трамп.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Кроме того, Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Бывший американский лидер возложил на нынешнего президента США ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. «Мы – страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов», – констатировал Трамп.
По его мнению, Соединенные Штаты позволили России «опустошить страну Украину», далее ситуация «будет становиться только хуже». «Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», – отметил Трамп.
Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
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Премьер Тайваня потребовал от Китая прекратить «играть мускулами»
Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе», заявил премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, сообщило тайваньское издание United Daily News.
«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», – цитирует главу правительства РИА «Новости».
Су Чжэньчан подчеркнул, что Тайвань «не склонит голову» под давлением.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Военное руководство Китая не ответило на звонки из Пентагона
Представители военного командования США не смогли связаться с китайскими коллегами, сообщают источники.
По информации Politico, «высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе». Последний контакт на уровне начальников генштабов Китая и США состоялся 7 июля, передает РИА «Новости».
Напомним, вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем. Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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В Китае заявили о затягивании «петли на шее независимости Тайваня»
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Действия США не могут повлиять на процесс национального воссоединения Китая, «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.
Он заявил, что фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела [национального] воссоединения, петля на шее «независимости Тайваня» только и может, что затягиваться туже и туже, приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД КНР.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.
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Китай направил к Тайваню 20 самолетов и 14 кораблей
Народно-освободительная армия Китая в субботу, в третий день масштабных учений вокруг Тайваня, направила к острову 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Как отмечается в сообщении, Китай направил четыре истребителя J-11, четыре J-16 и 10 Су-30, а также один тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и один противолодочный самолет Y-8, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Делегация из Литвы прибыла на Тайвань
Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД острова.
«Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Тайваня в Twitter (запрещен в России).
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
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СМИ: На Тайване в отеле обнаружили мертвым военного чиновника
Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Тайваня, курировавший разработку ракетных вооружений, был обнаружен мертвым в отеле, сообщают местные СМИ.
По данным центрального информационного агентства, 57-летний вице-президент Чжуншаньского института науки и технологий Оуян Лисин умер от сердечного приступа в гостинице во время командировки в южный уезд Пинду, передает ТАСС.
Полиция признаков насильственной смерти не обнаружила.
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Пекин высоко оценил заявление России о поддержке принципа «одного Китая»
Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая» и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.
«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства Китая, опубликованное в субботу.
Глава МИД КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.
Кроме того, он заявил, что Китай и Россия должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации. Ван И отметил, что региональным странам не следует гнаться за ложной безопасностью, которой присуща конфронтация, считая себя превыше всех и всего.
Также Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», – передает РИА «Новости» его речь на слете консерваторов в Техасе.
По словам Трампа, такого бы никогда не произошло в годы его президентства.
Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Блинкен призвал Китай «успокоить море»
Соединенные Штаты и Китай должны вести себя ответственно в ситуации вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью камбоджийскому отделению радиостанции «Голос Америки*» (признана в РФ СМИ-иноагентом).
Во время обсуждения ситуации вокруг Тайваня дипломат подчеркнул, что США не намерены «заниматься провокационными действиями».
«Мы думаем, что необходимо «успокоить море». Тайваньский пролив имеет большое значение почти для каждой страны региона. Через него проходит так много торговли. Если бы все это было нарушено, влияние на мировую экономику и на желание всех восстановиться после пандемии COVID-19 оказалось бы ужасно. Поэтому я считаю, что все страны – Соединенные Штаты, а также Китай – обязаны действовать ответственно и не использовать визит представителя нашего Конгресса в качестве предлога для реализации потенциально опасных и дестабилизирующих действий», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на расшифровку интервью, распространенную Госдепартаментом.
Кроме того, в ходе пресс-конференции на Филиппинах Блинкен заявил, что приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире, особенно на развивающихся странах. «Мы не должны «держать в заложниках» сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами», – сказал Блинкен.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой из-за «некомпетентных людей» в руководстве
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Трамп добавил, что «Китай с Тайванем станут следующими».
Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Белый дом: США не намерены исправлять последствия визита Пелоси
Вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем, и обвиняет Пекин в несоразмерной реакции на поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Соединенным Штатам здесь нечего исправлять. Мы видели чрезмерную реакцию с китайской стороны», – приводит ТАСС комментарий Кирби на заявления китайской стороны о том, что США следует принять меры для исправления ошибок и устранения серьезных последствий визита Пелоси.
Ранее посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом в связи «провокационными действиями» Пекина в отношении Тайваня.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.
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Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси
Военные маневры КНР несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ведут к обострению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции на Филиппинах.
«Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе», – приводит его слова РИА «Новости».
Госсекретарь добавил, что разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным образом. Он призвал Китай «успокоить море».
В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене заявил, что Пекин не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений.
«Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, сдерживать попытки США использовать Тайвань для контроля над Китаем и разрушим иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости. В то же время мы также соблюдаем международное право и основные нормы международных отношений, и особенно важнейшее международное право о невмешательстве во внутренние дела, закрепленное в Уставе ООН», – заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
По его словам, «если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами».
«Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять», – указал он.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.