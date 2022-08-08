Тайвань предупредил о риске дефицита полупроводников

Политическая эскалация вокруг Тайваня может спровоцировать дефицит полупроводников в мире, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.

«Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», – заявил Чин-Чун Ву в эфире канала BFM Business, передает РИА «Новости».

По его словам, полупроводники сейчас применяются почти во всех устройствах ежедневного пользования, а их производство сконцентрировано на Тайване.

«Любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе», – подвел итог представитель острова.

Напомним, предыдущая волна дефицита полупроводников началась в конце 2020 года и продолжалась вплоть до 2022 года. Ее объясняли ограничениями из-за пандемии коронавируса, нарушившей цепочки поставок, а также новым бумом майнинга и резким ростом основных криптовалют – биткоина и эфириума.

В 2022 году обострился политический конфликт вокруг Тайваня. На остров, который Китай считает своей частью, прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.