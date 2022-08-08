В Музее НАТО рассказали о роли альянса в нападении Грузии на Южную Осетию

Специалисты Музея НАТО раскрыли роль Североатлантического альянса в атаке Грузии на Южную Осетию, которая началась ровно 14 лет назад, 8 августа 2008 года.

Ночью 8 августа грузинские войска начали массированный штурм столицы Южной Осетии – Цхинвала. Встретившие противника российские миротворцы и южноосетинские солдаты выдержали натиск до подхода основных сил, говорится в пресс-релизе музея, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В итоге горячая фаза конфликта продлилась пять дней и закончилась для агрессоров полным провалом. На сегодня не остается сомнений, что занимавший тогда пост президента Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на свою эксцентричность, никогда бы не решился на нападение, если бы не подстрекательство западных союзников.

США взяли Грузию в оборот сразу после распада СССР, полагают эксперты. Стратегической задачей было ослабление влияния России на Кавказе, но не обошлось и без тривиальной экономической причины: со времен администрации 42-го президента США Билла Клинтона огромный дипломатический и политический капитал был вложен в строительство нефтепровода, который связал бы Баку и западные рынки в обход России и Ирана.

Так Грузия, через территорию которой он и проходит, приобрела критическое значение. Ради достижения таких целей Вашингтон не жалел средств и лучших людей. За период с 1992 по 2001 годы США предоставили Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе свыше 1,2 млрд долларов экономической помощи. Но Шеварднадзе вдруг решил повернуться в сторону сотрудничества с Россией и был свергнут своими бывшими патронами.

Американцы провели образцовую операцию по «демократической» смене власти. Через «Фонд Сороса», USAID и NED в Грузии были созданы сотни НКО, которые мобилизовали народные массы против действующей власти. Около 1 тыс. человек активистов этих НКО отправили в Сербию – учиться у тех, кто организовывал успешные массовые протесты и свергал Слободана Милошевича в 2000 году. Американцы финансировали и частные СМИ, поддерживающие оппозицию.

Апогеем операции стало принуждение к отставке Эдуарда Шеварднадзе и отмена результатов выборов в парламент, где оппозиция, несмотря на все принятые меры, взяла недостаточное число голосов. 4 января 2004 года были досрочно проведены выборы президента, победу на которых одержал единственный кандидат, бывший министр юстиции Михаил Саакашвили.

Деятельность новых властей по сотрудничеству с НАТО заметно ускорилась, а процесс подготовки Грузии к интеграции в структуры альянса был поддержан не только военной помощью, но и финансовыми вливаниями. Помощь от Вашингтона режиму Саакашвили составила около 1,2 млрд долларов за 2004-2008 годы. США резко усилили и свое военно-политическое присутствие в стране.

Влияние Запада на Саакашвили отчетливо проявилось в подстрекательстве к конфликту в Южной Осетии в августе 2008 года. Не исключено, что общий замысел исходил из того, что некая военная внешнеполитическая «победа» позволит надолго укрепить позиции этого режима внутри страны. Если же Саакашвили сможет одновременно решить проблему «осетинского сепаратизма» под флагом «восстановления территориальной целостности Грузии», то тогда отпадет и главная проблема, которая не позволяет Грузии быстро вступить в НАТО – территориальный спор с соседними государствами.

Агрессия режима Саакашвили против Южной Осетии и нападение на российских миротворцев произошло с одобрения Вашингтона и Брюсселя. Как и когда США и НАТО получили влияние над Грузией, кто заплатил за «революцию роз», как развивалась пятидневная война и чем это обернулось для Грузии в долгосрочной перспективе читайте на сайте медиапроекта «Музей НАТО».