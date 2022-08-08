Эксперты указали на рост конкуренции на довыборах в Ростовской и Ярославской областях

Дополнительные выборы прошли 7 августа, в Ростовской области избирали депутата Каменск-Шахтинской городской думы, в Ярославской – депутата областной думы по одномандатному округу № 22. В обоих случаях победили кандидаты «Единой России», эксперты указали на жесткую конкурентную борьбу.

В Ростовской области на довыборах депутата Каменск-Шахтинской городской думы победил Александр Некрасов, за которого проголосовали 24,23% избирателей, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Помимо него на депутатский мандат претендовали еще шесть человек: представили КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За Правду» и три самовыдвиженца. Голосование длилось три дня. По итогам, явка составила 24,23% избирателей.

Александр Некрасов работал врачом-травматологом, а в 2020 году стал главным врачом Центральной районной больницы. По мнению политолога, доктор социологических наук Александра Нечушкина, победу кандидата от партии власти определили два фактора: грамотная избирательная кампания и авторитет самого кандидата среди жителей города: его знают и уважают как врача и уже успели узнать как руководителя, способного решать многие проблемы.

Эксперт убежден: избиратель понимает, что органы местного самоуправления в значительной мере влияют на качество его повседневной жизни и именно через муниципальные выборы граждане могут принимать непосредственное участие в решении насущных вопросов.

«Голые лозунги и обещания уже никого не вдохновляют. Кандидату важно продемонстрировать открытость, умение оперативно и грамотно решать вопросы с органами исполнительной власти на местах, не обещая невозможного, но и не ограничиваясь отписками», – говорит эксперт о мотивах выбора избирателей Каменск-Шахтинска.

Заслуженный юрист РФ, профессор Российского института управления РАНХиГС Сергей Юсов подчеркивает, что борьба на выборах была жесткой и конкурентной, все кандидаты вели агитационную кампанию, но более активны были представители парламентских партий. «Все три дня голосования на избирательных участках присутствовали представители кандидатов и политических партий. Некоторые из них приехали из Ростова-на-Дону и других городов области», – сказал он.

Эксперт также высоко оценил информационную работу системы избирательных комиссий. «На протяжении всего периода кампании активно работал сайт избиркома города Каменск-Шахтинский, были образованы контрольно-ревизионная служба, группа по рассмотрению информационных споров, группа по рассмотрению жалоб. На сайте фактически в режиме реального времени вывешивались решения избирательных комиссий. На каждом участке были задействованы средства видеофиксации, на одном из них работали КОИБы», – добавил специалист.

В дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы по одномандатному избирательному округу №22 участвовало четыре кандидата, представлявшие партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и «Единая Россия». Победу одержал кандидат «Единой России» Иван Демидов, получивший 55,03% при явке 30,11%.

Руководитель областного Общественного штаба по наблюдению за выборами, доктор юридических наук, декан Ярославского госуниверситета имени Демидова Артем Иванчин отметил жесткую конкурентную борьбу за депутатский мандат. При этом по его словам, все участники избирательного процесса «проявили высокую степень правового сознания». «Выборы прошли честно и открыто, без нарушений, влияющих на результат голосования», – отметил эксперт. Он также указал, что голосование проходило под пристальным контролем общественных наблюдателей.