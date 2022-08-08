Луганские актеры показали в освобожденном Сватово оперу «Распятая юность»

Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.

«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».

Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.

«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.

По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.

«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.

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