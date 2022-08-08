Кремль заявил об «уходе с радаров» украинских переговорщиков

Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнеры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», – передает ТАСС слова политика.

Медведев добавил, что проведение спецоперации на Украине стало «жестким, но тщательно продуманным» ответом на проводимую коллективным Западом русофобскую политику. Поэтому, по его словам, Россия будет обеспечивать свои интересы всеми имеющимися у нее способами. «У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», – заключил он.

По словам Медведева, Россия пошла на военное вмешательство в Грузии в 2008 году и на Украине в 2022 году осознанно.

«Если есть возможность разрешить проблему мирным путем, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остается, приходится реагировать силовым путем. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», – сказал Медведев.

Политик подчеркнул, ни в 2008 году, ни сейчас он не сомневался в правильности принятого им решения о вооруженном подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию Южной Осетии. Он напомнил, что тогда грузинские войска грубо нарушили международное право и те мандаты, которые мировое сообщество выдало России как партнеру по мирному урегулированию, открыли огонь по людям, многие из которых имели гражданство РФ.

Медведев напомнил, что атака на Цхинвал и другие населенные пункты этой республики началась «неожиданно и подло» – с артиллерийских ударов по жилым домам и гражданским объектам, по больницам и школам, по российским миротворцам. «Таким образом подконтрольный Вашингтону марионеточный режим решил навязать Южной Осетии свое понимание «демократии» и «гуманизма» и насильно вернуть ее в состав Грузии ценой уничтожения целого народа», – указал зампред Совбеза. «Конечно, мы были обязаны ответить. Мы не могли просто утереть слезы и склонить голову <...>», – заявил Медведев.

Замглавы Совбеза акцентировал внимание на том, что правильность действий России подтвердил весь последующий ход событий, «в том числе – бесславный провал агрессивных доктрин, которые с таким апломбом и напором пытался провести в жизнь» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Спустя короткое время его отверг собственный же народ. Впрочем, без дела он долго не был и с радостью продался «оранжевым» деятелям на Украине. Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране», – заключил политик.

По его словам, США перед событиями 2008 года подталкивали тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили к войне вместо поиска мирного урегулирования.

Медведев отметил, что «американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги», накачивали их оружием и послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии.

«По сути, просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев. Вместо того, чтобы убеждать его заниматься поиском мирного решения сложнейшего межнационального конфликта, который там назрел. А он повелся, дурилка картонная», – заметил Медведев.

«Помню, как под влиянием американцев менялась его позиция по мирному урегулированию летом 2008 года: от показного желания искать способы решения проблемы до ухода в офлайн», – рассказал политик. По словам Медведева, с конца июля 2008 года Саакашвили «вообще перестал выходить на связь». «Именно по его вине был сорван трудный, постоянно буксовавший процесс урегулирования конфликта, который шел при посредничестве международных организаций», – заявил он. Медведев подчеркнул, что Россия на всех этапах переговоров призывала не применять силу, обращалась к грузинской стороне с предложениями заключить с Абхазией и Южной Осетией необходимые договоренности, однако «эти инициативы, к сожалению, проигнорировали и официальный Тбилиси, и стоявшее за его спиной НАТО, и даже ООН».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.

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