Обвиняемый в заговоре против Лукашенко полностью признал вину

Белорусский юрист Юрий Зенкович, которого обвиняют в заговоре для захвата власти в стране, полностью признал вину в суде, он согласился дать показания на заседании.

«Из-за того, что я плохо сделал свое дело, четверо моих друзей попали за решетку, и я хотел бы попросить у них прощения», – цитирует Зенковича «Sputnik Беларусь».

Он подчеркнул, что признает вину по всем пунктам предъявленного обвинения, и добавил, что при задержании у него пропали 400 долларов.

Прокурор в ходе заседания гособвинитель задал ему вопросы по каждому пункту обвинения.

«Я являюсь противником этой власти и убежден, что на выборах Лукашенко может победить только Лукашенко», – пояснил обвиняемый.

Зенкович сказал, что не верил в свободные выборы в стране, потому был необходим «второй вариант – это силовой».

На вопрос обвинителя о том, признает ли он себя организатором заговора, Зенкович ответил: «Не оспариваю».

Зенкович указал на ряд видеороликов, имеющихся в деле, создававшиеся на территории США. Он упомянул, что в законах этой страны нет наказаний за создание таких роликов.

Некоторые вопросы касались гражданина США Дмитрия Щигельского, в отношении которого в Белоруссии тоже возбуждено дело. Зенкович сказал, что познакомился с ним в Нью-Йорке в 2012 году, когда трудился там помощником адвоката.

«Это моя идея смены власти (в Белоруссии), мы так часто обсуждали (со Щигельским) политику, что родилась такая идея», – сказал обвиняемый.

По его словам, у Щигельского по этой теме мнение совпадало на 90-95%.

Зенкович, отвечая на вопросы прокурора, сказал, что заговорщики намеренно давали дезинформацию о якобы существующих вооруженных группах в Белоруссии. Эти ложные сведения «заглотили и КГБ, и штаб [бывшего кандидата в президенты Светланы] Тихановской».

Подобные сообщения были необходимы, чтобы «просеивать» людей на приверженность к захвату власти.

Напомним, в апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. При этом обвиняемый Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко. Также обвиняемые рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.