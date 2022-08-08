Siemens Energy заявила о готовности продолжать обслуживание оборудования для «Северного потока-1»

Германская энергокомпания Siemens Energy планирует завершить в конце 2022 финансового года выход из российских активов, но может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток-1», заявил глава компании Кристиан Брух в ходе телеконференции с инвесторами.

Брух напомнил, что Siemens Energy после начала военной спецоперации России на Украине приостановили всю деловую активность в России. Кроме того, компания рассчитывает завершить процесс выхода из своих российских активов в конце текущего финансового года.

«Тем не менее, мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока-1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», – передает ТАСС слова Бруха.

Ранее в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.

При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.