ЕР приступила к новому формату выдачи помощи жителям Херсона

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне приступил к новому формату выдачи помощи жителям города.

Более тысячи наборов выдали в гуманитарном центре «Единой России» в Херсоне в первый день работы в новом формате. Во избежание очередей перед КЦ «Юбилейный», в целях безопасности и более комфортного получения продуктовой помощи жителями, центр запустил новый формат работы, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы решили, что толчеи перед центром больше не допустим. Это не безопасно, да и стоять бабушкам и многодетным семьям в жаре целый день не добавляет положительных эмоций. Гуманитарную помощь и лекарства теперь можно будет получить через квартальных, старших по домам или руководителей инициативных групп. Один человек будет вместе со списками нуждающихся подходить в центр и получать гуманитарную помощь. Чтобы оформить заявку на получение коллективной помощи, мы разработали специальный чатбот в мессенджере Telegram, он уже работает. Кроме того, остаются автоволонтеры, которые будут отрабатывать адресные заявки для маломобильных жителей, – разъяснил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

В первый день работы гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне в новом формате, было роздано более 1 тыс. продуктовых пакетов. В числе обратившихся Татьяна Пейек, которая привезла списки на 180 человек и получила продуктовую помощь на жителей сразу двух общежитий.

«Это гораздо проще и эффективнее. У нас есть люди, которые не могут физически выстоять в очереди. А так мы первый раз собрались малой группой и получили помощь. Увидели соседи, присоединились. Несмотря на то, что в городе открываются магазины, помощь еще очень нужна. Многие до сих пор без работы с маленькими детьми, на инвалидности. Тяжело очень многим», – рассказала Татьяна Пейек.

В числе тех, кто получил адресную помощь от центра гуманитарной миссии «Единой России», Наталья. Она обращалась по поводу получения ходунков для пожилой мамы. Женщина перенесла три инсульта. В центре Наталье передали ходунки для мамы и продуктовый набор. «Спасибо большое за то, что откликнулись, еще и так быстро. Приятно. И я надеюсь, что теперь у меня мама сможет и на улицу выйти. Потому что до этого только по квартире передвигалась», – поделилась Наталья.

Всего в центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне обратились уже более 50 тыс. человек. Гуманитарная миссия партии в Херсонской области включает сегодня выдачу продуктовых наборов и лекарств в Херсоне, Геническе, а также в сельских территориях районов области. Общий объем распределенной гуманитарной помощи населению превысил 600 тонн.