В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 1252 человека, на 16,8% меньше по сравнению с 7 августа.

Выписан в связи с выздоровлением 8721 человек, на 0,1% меньше по сравнению с 7 августа, выявлено 17862 новых случая COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 80,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 59,7%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России было госпитализировано 1505 человек, на 29,7% меньше по сравнению с 6 августа.