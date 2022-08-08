Петиция о запрете въезда россиянам набрала голоса для рассмотрения на Украине

Электронная петиция о запрете въезда на Украину гражданам РФ в течение последующих 50 лет, зарегистрированная на сайте офиса президента, набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Петиция предлагает «в целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем <...> полностью закрыть въезд на Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам кроме тех, кто воевал на стороне Украины», передает ТАСС.

Инициатива была зарегистрирована 23 мая. По данным на понедельник, за нее подан 25 571 голос. Предложение ожидает рассмотрения президентом в течение ближайших 16 дней.

В июне Украина прекратила действие соглашения с Россией от 1997 года о безвизовых поездках и с 1 июля ввела для граждан РФ визовый режим. По данным госпогранслужбы Украины, на 1 августа за украинскими визами обратились около 80 россиян, однако никто из них пока не получил такой документ. О каких-либо планах России вводить визовый режим для украинцев не сообщалось.

Напомним, ранее петиция о наделении Зеленского титулом гетмана Украины не набрала и десятка голосов. Кроме того, там же, на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.