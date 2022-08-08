В Китае обнаружили новый опасный вирус

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способный заражать людей и животных.

Новый вид назван вирусом «Ланъя» (в других переводах «Ланъе», Langya henipavirus, LayV), он передается человеку от диких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на китайский информационный портал «Пэнпай».

По данным китайских ученых, всего было выявлено 35 инфицированных в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Как отмечают исследователи, новый патоген очень похож на вирус «Нипах», однако пока не было выявлено смертельных исходов или тяжелых течений болезни. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Ученые не смогли обнаружить связи между зараженными, а также не выявили случаев болезни среди их родственников и близких, что может говорить о том, что он пока не способен передаваться от человека к человеку.

«Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать», – цитирует РИА «Новости» заявление профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

Геном вируса «Ланъя» состоит из 18 402 нуклеотидов. Он похож на другие пять известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом «Моцзян», который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.

В дикой природе вирус «Ланъя» чаще всего (27% из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых – семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных. Также антитела к нему были выявлены у некоторых собак и коз.

До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей – вирус «Нипах»и вирус «Хендра». Заболевание ими может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Считается, что естественным резервуаром этих двух вирусов в дикой природе являются летучие мыши.

Ранее сообщалось, что летучих мышей решили использовать для поиска защиты от вирусов.