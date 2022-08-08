МИД поставил вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы из-за действий Запада

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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли строителей на Антоновском мосту в Херсоне
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В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки.
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Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью.
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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МИД поставил вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы из-за действий Запада
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Западные страны своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в нейтральное место, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой к годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.
«Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», – цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, действия коллективного Запада привели к тому, что перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий по Закавказью остаются туманными.
Дипломат напомнила, что из-за создаваемых Западом для российской стороны препятствий уже восемь месяцев не удается провести 56-й раунд дискуссий. «Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает», – говорится в комментарии.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что недавно направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны-хозяйки штаб-квартиры организации.
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Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Sky News: У Британии возникли проблемы с подготовкой летчиков из-за России
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Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились из-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации России на Украине, сообщили британские СМИ.
Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на документы, Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения, передает ТАСС.
Согласно телеканалу, который ссылается на внутренние документы, в 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% преимущественно из-за «темпов оперативной деятельности». Это было во многом вызвано тем, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на «защиту» союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине.
Другая причина возникновения проблем при подготовке летчиков – отправка в Тихий океан в 2021 году авианосца HMS Queen Elizabeth. На нем находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты из ВМС и ВВС.
Согласно источнику, министр обороны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее «его единственным приоритетом». В одном из документов указывается, что устранение проблем будет крайне сложным в последующие четыре-пять лет.
Ранее Британия собралась задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы «защитить Юго-Восточную Европу».
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СМИ: Минтруд намерен убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин
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Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года, которая поможет им преодолеть «стеклянный потолок» и «липкий пол», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой, сообщили СМИ.
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок, а также на преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях, передает РБК со ссылкой на материалы ведомства, подлинность которых подтвердил источник издания, знакомый с документом.
Формирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Для этого организована межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители органов власти, научного и экспертного сообщества.
Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она потребует совершенствования российского законодательства, включения мероприятий в национальные проекты и госпрограммы, а также проведения научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин.
Всего в документ войдет десять направлений, среди которых: новые возможности занятости для женщин на рынке труда, расширение участия женщин в сфере предпринимательства, создание условий для получения качественного образования, продвижение женского лидерства, создание условий для сохранения женского здоровья, активное долголетие женщин старшего поколения, профилактика социального неблагополучия женщин и другие.
Первое направление подразумевает в том числе преодоление барьеров женской занятости – «стеклянного потолка» и «липкого пола». Первое – это невидимые и формально не обозначенные границы, которые препятствуют карьерному росту женщин, а второе – ситуация, когда женщины надолго задерживаются на нижних позициях служебной иерархии. Минтруд также планирует стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства и повышать их социальную ответственность в отношении женщин, имеющих семейные обязанности.
Кроме того, в разрабатываемой стратегии Минтрудом указывается на необходимость доступности российским женщинам качественной медицинской помощи независимо от места проживания, улучшения заботы о здоровье и благополучии пожилых россиянок, совершенствования мер поддержки женщин в преодолении экономических трудностей.
Отдельно в документе говорится об обеспечении баланса между семьей и работой: Минтруд предлагает развивать систему господдержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, равномерно распределять обязанности по домашнему хозяйству между мужчинами и женщинами, расширять инфраструктуру присмотра за детьми.
Телеведущая, экс-депутат, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина заявила, что предлагаемые властями стратегии поддержки женщин – это популизм. «Наше государство проводит все более консервативную и патриархальную политическую линию, из-за чего равенство прав мужчин и женщин по закону превращается в пустую формальность – реального равенства возможностей нет», – отметила она.
Пушкина, в частности, не увидела в документе «базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире».
Американский разведчик назвал способ образумить Зеленского
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Президент США Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», – сказал он в беседе с RT.
Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир «отрицает и отвергает».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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В Amnesty International ответили на гневную критику украинских политиков
Правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за «причинивший боль» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны войск Украины, отметив, что для нее приоритетом является защита мирных граждан.
«Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте – обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», – приводит заявление организации РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Amnesty International отмечает, что сожалеет о боли и гневе, которые вызвал их пресс-релиз, посвященный преступлениям украинских военных. Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от озвученных в отчете данных.
По мнению организации, выводы доклада не означают, что войска Украины не принимают соответствующих мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия России.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
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Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.
Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.
За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.
Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.
Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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Зеленский учредил новую медаль с сомнительным дизайном
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Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» двух степеней, следует из документа, опубликованного на официальном сайте президента Украины.
Соответствующий указ № 559/2022 подписан 5 августа.
Российские военкоры отметили, что дизайн медалей напомнил им нацистские символы.
«Четыре перекрещенных меча, как написано в указе, образуют крест. Но так-то не очень на крест похоже, больше на свастику. В центре герб, и это ошибка, он должен быть не в центре, а сверху. И украинский тризуб, который не тризуб, а падающий сокол, надо было перевернуть, для соответствия оригиналу. Но намек мы все поняли, хорошо, что Зеленский утвердил этот эскиз и больше не скрывает убеждений», – передает Telegram-канал «Военкор Астрахань».
«Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Тот неловкий момент, когда что бы ты ни делал, получается свастика», – сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент «КП» Александр Коц.
Ранее сообщалось, что тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.
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Немецкие пенсионеры нашли способ не замерзнуть зимой из-за цен на отопление
Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
АТОР ссылается на местные СМИ, которые отмечают, что пенсионеры предпочитают выбирать отели с системой «все включено», где можно повести зиму, чтобы не платить дома за отопление и не закупаться продуктами.
Популярным направлением среди зимующих туристов стали Тунис, Турцию, Египет и Канарские острова. Также наблюдается повышенный спрос на Кабо-Верде, Сенегал, Таиланд и Карибский бассейн, говорится в сообщении на сайте АТОР.
«Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи», – рассказал пенсионер Лотара из Нижней Саксонии.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Сети высмеяли критику Times в адрес Amnesty International из-за действий ВСУ
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У британской газеты The Times, которая назвала Amnesty International «пропагандистами Путина», появилось объяснение украинским преступлениям, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«У The Times появилось потрясающее объяснение украинским преступлениям, описанным в докладе Amnesty International. По версии журнала это не украинские боевики прячутся в мирных жилых кварталах за спинами жителей и русские туда стреляют, а это боевики направляются к мирным, потому что туда бьет российская артиллерия. Видимо «захысныкы» спешат прикрыть мирных собой! Обычно они ловят снаряды руками и выбрасывают их в форточки, пока те не взорвались», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у креативщиков Зеленского совсем иссякла фантазия. «Даже на заказуху в Times чего-то приличного выдумать не смогли. Мельчают, однако», – добавил он.
«Самое честное и объективное издание в мире The Times назвало Amnesty International «пропагандистами Путина». Это чудесно, черт возьми», – написали в Telegram-канале «Голос Мордора».
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также прокомментировал критику The Times в адрес Amnesty International. Он указал, что по мнению The Times, юридические обязательства согласно Женевской конвенции не предусматривают обвинение и очернение «жертв агрессии».
«Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины – это нарушение Женевской конвенции», – написал он в своем Telegram.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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В Кремле отреагировали на переизбрание Дворковича главой FIDE
Переизбрание Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», – сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.
Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в таком результате, «это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично». «Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», – резюмировал Песков.
В воскресенье сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.
Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.
17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.
В Конгрессе назвали военную «помощь» Украине мошенничеством
Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.
Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.
Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».
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В Британии объяснили нежелание Запада наращивать поставки оружия на Украину
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Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.
По данным The Economist, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.
В журнале вспомнили слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом – переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.
«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх перед Россией. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», – сообщило издание.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.
Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
В июле в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
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Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.
В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.
«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.
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