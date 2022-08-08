МИД поставил вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы из-за действий Запада

Западные страны своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в нейтральное место, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой к годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.

«Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», – цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, действия коллективного Запада привели к тому, что перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий по Закавказью остаются туманными.

Дипломат напомнила, что из-за создаваемых Западом для российской стороны препятствий уже восемь месяцев не удается провести 56-й раунд дискуссий. «Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает», – говорится в комментарии.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что недавно направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны-хозяйки штаб-квартиры организации.

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