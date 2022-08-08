На моряка японских ВМС напали на глазах замгоссекретаря США

Неизвестный на Соломоновых островах напал на моряка японских ВМС во время памятной церемонии, где присутствовала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

В понедельник утром на Соломоновых островах отмечали 80-летнюю годовщину битвы за Гуадалканал – крупнейший остров архипелага. Церемония была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре.

Нападение произошло после исполнения торжественной композиции на горне, вслед за которым должно было последовать возложение венков, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на новозеландское издание Stuff.

Сотрудник новозеландского СМИ, присутствовавший при инциденте, сообщает, что мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.

Нападавший был быстро нейтрализован стоявшими рядом военными и местными волонтерами. Раненому моряку оказали первую помощь. Представитель японской делегации заявил, что речь идет о небольшой ране в шею. По словам местных властей, нападавший использовал при атаке ножницы.

После десятиминутной паузы церемония продолжилась. После ее окончания секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за «неожиданное и разочаровывающее событие».

Местное издание Solomon Star сообщает, что нападавший арестован. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, в начале июля в Японии был убит бывший премьер Синдзо Абэ. Он умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии.

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