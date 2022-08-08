Разработчики увеличили защиту броневика «ВПК-Урал»

В России создана новая версия бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме «Армия-2022», сообщил источник.

Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

«За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика «ВПК-Урал», одну из которых покажут на «Армии-2022». Речь идет о «ВПК-Урал» с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на «ураловской» раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности», – сообщил источник РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.

Автомобиль «ВПК-Урал» имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную – до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий заявил, что новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал» впервые поставлен зарубежному заказчику.