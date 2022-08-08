Байден заявил о непоколебимой поддержке права Израиля на защиту от атак из Газы

Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», заявив при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.

«Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трех дней боевых действий», – отметил Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома, сообщает РИА «Новости».



По словам Байдена, США в течение последних 72 часов взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона с целью «способствовать быстрому урегулированию конфликта».



Байден также подчеркнул свою «давнюю и непоколебимую» поддержку безопасности Израиля, «включая его право на защиту от атак». По словам американского президента, в последние дни Израиль «защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки «Палестинский исламский джихад».

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). После этого стало известно, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.