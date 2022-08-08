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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 00:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: После вступления в силу перемирия сирены снова сработали на юге Израиля
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После вступления в силу перемирия сирены снова сработали на юге Израиля
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Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба военных.
«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.
Израиль нанес удары по сектору Газа, палестинцы выпустили по Израилю 40 ракет
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В рамках операции «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, сообщили вооруженные силы страны. Боевики палестинской группировки выпустили по Израилю ракеты.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов. Во время второй волны ударов силы специального назначения и артиллерия Израиля поразили еще шесть военных целей в палестинском анклаве, передает ТАСС.
Глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
Армия обороны Израиля сообщает, что «ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», а «в израильском тылу введена чрезвычайная ситуация». Указывается, что режим ЧП будет действовать с 16.45 5 августа (совпадает с мск) до 20.00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора Газа, передает РБК.
Как сообщает Al Jazeera, обострение вызвано задержанием в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров «Исламского джихада». По данным портала Kipa, целью Израиля стала ликвидация командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.
Военные сообщили, что аль-Джабари ликвидирован в результате одного из ударов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.
«Кан» сообщает, что из сектора Газа по Израилю выпустили не менее 40 ракет, около 30 из них перехвачены. Армейская пресс-служба сообщала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах страны. По данным «Кан», сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.
Премьер-министр Яир Лапид заявил, что «Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их». Он заверил, что израильские силы «будут действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам», Израиль «со всей мощью встанет перед врагом и будем един».
Лапид подчеркнул, что «Израиль нанес точный удар по террористам» в палестинском анклаве, при этом страна «не ведет войну против жителей сектора Газа». «Исламский джихад» он назвал «агентом Ирана, который хочет уничтожить еврейское государство». Указывается, что «глава «Исламского джихада» находится в Тегеране в эти минуты».
Напомним, в министерстве здравоохранения анклава сообщили, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку.
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СМИ: Израиль согласился на перемирие в Газе
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Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины, передает РИА «Новости».
«Перемирие в Газе начнется в 20.00 по местному времени (совпадает с мск)», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.
В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.
В пятницу глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
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Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 15 человек
Не менее 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает минздрав анклава.
«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Напомним, ранее армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»).
Глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В Израиле назвали сроки военной операции в секторе Газа
Израиль готовится к тому, что операция в секторе Газа продлится неделю, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Операция «Рассвет» в секторе Газа против группировки «Исламский джихад» («запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») продлится неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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СМИ: Сектор Газа выпустил более 380 ракет по Израилю
Радикалы из террористической группировки «Исламский джихад» («запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») с вечера пятницы выпустили по Израилю не менее 380 ракет, 90 из них упали на территории палестинского анклава, сообщило израильское радио «Кан».
Как отмечает радиостанция, в ходе обстрела в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе агломерации Тель-Авива, передает ТАСС.
Система ПВО «Железный купол» перехватывает до 95% ракет, летящих на израильские города. Армия в ответ на обстрелы наносит удары по объектам группировки «Исламский джихад» в секторе.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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ОАЭ, Франция и КНР попросили о закрытом заседании СБ ООН из-за ситуации вокруг Газы
ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседании Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа, сообщил МИД ОАЭ.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
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Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. По поступающей информации, в результате израильских атак было убито 10 палестинцев, более 80 получили ранения», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД России.
По ее словам, Москва глубоко озабочена таким развитием событий, которое чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.
«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. Положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года », – заявила Захарова.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек
Количество погибших при авиаударе израильских военных по сектору Газа выросло до семи, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
При ударе также погибла пятилетняя девочка, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось о двух погибших и 19 раненых. Палестинская группа «Исламский джихад» заявляла, что в результате удара погиб командир военного крыла организации Тайсир аль-Джабари.
До этого армия Израиля заявила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. В израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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Глава Минобороны Израиля распорядился продолжить операцию «Рассвет»
Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с участием глав силовых ведомства дал распоряжение продолжить операцию против «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»), сообщила пресс-служба минобороны.
«Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против «Исламского джихада», сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Также Ганц потребовал сосредоточить усилия на поддержке жителей приграничных израильских районов, страдающих от обстрелов палестинцев Газы.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
Армия обороны Израиля сообщает, что «ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», а «в израильском тылу введена чрезвычайная ситуация». Указывается, что режим ЧП будет действовать с 16.45 5 августа (совпадает с мск) до 20.00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора Газа, передает РБК.
Лапид подчеркнул, что «Израиль нанес точный удар по террористам» в палестинском анклаве, при этом страна «не ведет войну против жителей сектора Газа».
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
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Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 32
В результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека, передает агентство Quds News Network со ссылкой на заявление минздрава анклава.
Ранее сообщалось о 24 погибших. Минздрав сектора Газа уточняет, что ранения получили 215 человек, передает РИА «Новости».
В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в ходе израильского авиаудара по сектору Газа погиб высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» «запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Мансур.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Высокопоставленный командир «Исламского джихада» погиб при авиаударе Израиля
Высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» «запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, нанесенного в субботу вечером, заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кудс».
«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского) авиаудара, который был нанесен по городу Рафах», – передает РИА «Новости» заявление «Бригады аль-Кудс».
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
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Премьер Израиля заявил о достижении цели операции в секторе Газа
Операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет, заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны.
«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», – передает ТАСС слова премьера, передает 13-й канал израильского телевидения.
Канцелярия главы правительства сообщила, что Лапид посетил сегодня Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Премьер-министр и министр обороны провели оперативное совещание по оценке ситуации с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави, передает РИА «Новости».
Позже Лапид встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны. Премьер-министр проинформировал глав местных органов власти о прошедшем вчера совещании генеральных директоров министерств по вопросу своевременной помощи гражданам в связи с операцией «Рассвет».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.
В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.
В пятницу глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
Глава минобороны Израиля поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий
Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий, сообщила пресс-служба минобороны.
«Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Тем временем палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Каира.
По сообщению агентства, представитель «Исламского джихада» Мохаммед аль-Хинди заявил, что «некоторое время назад» стороны достигли договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В частности, в соглашении содержится обязательство Египта приложить усилия в целях освобождения задержанного лидера «Исламского джихада» Бассама ас-Саади.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.
Лидер «Исламского джихада» заявил о прекращении огня с Израилем в 23.30
Лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
«Договоренности о прекращении огня вступают в силу сегодня в 23.30 по местному времени», – заявил алт-Батш телеканалу аль-Акса, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий.
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.
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