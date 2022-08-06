В Минобороны предупредили о готовящейся провокации ВСУ в пригороде Славянска

Киев готовится совершить в воскресенье очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для проведения провокации в пригороде Славянска "развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (улица Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты».

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооруженные силы России в гибели гражданского населения», – добавил генерал.

Ранее Минобороны обвинило ВСУ в попытке спровоцировать обстрел мирных жителей.