Эксперты рассказали о политике НАТО после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 18:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперты рассказали о политике НАТО после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки
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Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасики не стала поворотным моментом во внешней политике США.
Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу. Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».
Сегодня уже очевидно, что бомбардировка преследовала две цели: сломить боевой дух Японии и продемонстрировать мощь Америки Советскому Союзу, так как администрация Трумэна, в отличие от рузвельтовской, сразу взяла в расчет будущую конфронтацию сверхдержав.
Через 16 часов после бомбардировки Хиросимы Трумэн выступил с заявлением, в котором пригрозил Японии, что если она не капитулирует, то ей следует ожидать «дождя разрушения с воздуха, подобного которому никогда не было на этой земле». 15 августа 1945 года император Хирохито объявил по радио японскому народу, что японское правительство приняло Потсдамскую декларацию, требующую безоговорочной капитуляции.
Президент Трумэн после войны и в дальнейшем твердо защищал свое решение: «Это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Но президент не может уклоняться от сложных проблем – он не может переложить ответственность. <…> Я решил, что бомба должна быть использована для того, чтобы быстро закончить войну и спасти бесчисленные жизни – как японские, так и американские».
Каждый год в Японии проходят траурные церемонии, куда съезжаются делегаты со всего мира, включая США. Однако ни одно американское правительство до сих пор не принесло извинений за эти бесчеловечные расправы над сотнями тысяч ни в чем не повинных людей. Сами японцы предпочитают не упоминать, что это именно Америка виновата в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В Стране восходящего солнца об этом просто не говорят, и все выглядит так, словно бомбы прилетели из ниоткуда.
Сегодня Япония важный союзник Штатов в дальневосточном регионе. Здесь дислоцировано около 50 тыс. американских военнослужащих, а также 5 тыс. гражданских лиц, работающих по линии министерства обороны США.
Дальнейшая история появления, развития и «почерка» НАТО, а также военных операций США в разных частях света стала печальным, но закономерным продолжением агрессивной внешней политики страны, получившей большое технологическое преимущество над другими странами. Также совершенно очевидно, что от применения в операциях ядерного оружия Америку и ее верных партнеров по альянсу сдерживал и сдерживает только ядерный паритет, прежде всего с Россией.
Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны
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«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.
«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.
«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.
В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.
Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».
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Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
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Лавров на ужине АСЕАН поговорил «со всеми, кто не прятался»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе гала-ужина Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пообщался со всеми, кто хотел, сообщили в российской делегации.
«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже», – сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен искать с Лавровым контакта на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Блинкен намерен обсудить вопрос об обмене заключенными.
Кирби заявил, что если у Блинкена «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».
Напомним, Лавров прилетел в столицу Камбоджи Пномпень в среду, он принимает участие в совещании глав МИД формата Россия – АСЕАН.
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НАТО: Европа оказалась в самом опасном положении со времен Второй мировой войны
Нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утейа.
«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», – передает ТАСС его слова.
Между тем накануне директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного взаимодействия России со странами Запада бесповоротно завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.
Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
Москва тем временем заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.
При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.
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Эксперт: Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием
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С помощью обстрелов Запорожской АЭС украинские военные хотят посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Александр Боровой. Атака на крупнейшую в Европе АЭС произошла в пятницу, в результате были повреждены линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.
«Этот обстрел не нанес ущерб ядерному реактору, но причинил большой вред потребителям электроэнергии. Восстановление линии электропередач, которая идет от Запорожской АЭС – это довольно серьезная проблема. Но самое главное – это прецедент того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обстреливать атомные объекты», – считает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой.
Как пояснил ученый, сильно повредить реактор советской постройки даже артиллерийским обстрелом – невозможно, конструкция прочная и способна выдержать падение самолета, «но ВСУ могут применить более серьезные средства». «Бить по атомным объектам – это абсолютное преступление. Прежде всего пострадают обычные люди. Украина только старается навредить людям, которые остались с нашей стороны», – подчеркнул собеседник.
Боровой убежден, что обстрел Запорожской АЭС – это первая ласточка и дальше «эти сумасшедшие начнут обстреливать реакторы, потому что у ВСУ теперь есть американская техника», в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. «Повредить ядерный реактор очень трудно, все сделано для того, чтобы он устоял, но все равно подобные обстрелы – это опасно. К тому же такие обстрелы должны порождать панику среди населения, ведь всем не объяснишь, насколько реактор прочный. После аварии на Чернобыльской АЭС у людей очень нервное отношение ко всем атомным объектам на Украине. Это естественно, и такая нервозность сохраняется до сих пор», – подытожил Боровой.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу. В результате этого террористического акта, как сообщили власти Энергодара, вспыхнул пожар и были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что ВСУ преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. «Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», – сказал Рогов, который призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.
Это уже не первая попытка атаковать Запорожскую атомную станцию. В середине июля украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов, вооруженных боезарядами. Нападение не привело к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из дронов был сбит на подлете к станции.
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В Госдуме раскритиковали идею возрождения магазинов «Березка»
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«Негативная реакция общества на эту идею вызвана тем, что люди не понимают ее целесообразности. Это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее правительство России приняло постановление об открытии магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. В Сети их сравнивают с советскими магазинами «Березка».
«Моя личная точка зрения в этом вопросе достаточно субъективна, но я не вижу никакой потребности и необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории Российской Федерации», – рассказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций, которые им пытаются таким образом создать. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.
«Власть должна слышать реакцию людей. Если эта реакция негативна и имеет под собой реальное основание, то значит к ней стоит прислушаться. То, что люди не понимают мотивацию этого решения, – это сигнал», – полагает Морозов.
«Нужно прислушаться к мнению общества, и если решение все-таки рациональное, то разъяснить его людям, сделать его более понятным, аргументировать. Может, это как-то переубедит людей. Но я пока объяснений этому не слышал, поэтому у меня тоже такая реакция», – заключил он.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Сообщения об этом вызвало разные оценки в российском обществе. По мнению эксперта Алексея Баженова, такая идея «не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает», – возражает телеведущий Владимир Соловьев. «А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Идеологически очень странное решение. То есть российским гражданам вход воспрещен? Дискриминацией попахивает», – добавил он.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас. «Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
«Сейчас эта идея очень рискованная с точки зрения репутации: слишком уж похожа на сегрегацию. Об этом бы в первую очередь подумать», – добавляет в свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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Британцы прокомментировали падение уровня жизни в США
Читатели британского таблоида Daily Mail бурно отреагировали на статью о том, что американцам все чаще приходится покупать продукты в магазинах сниженной цены и жить от зарплаты до зарплаты. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
По информации Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%. При этом 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут, передает РИА «Новости».
«Это финальная стадия перед тем, как большинство американцев окажутся в таких экономических условиях, в которые они никогда и не предполагали попасть», – выразил мнение MilkofBrokenbottle.
«Если вы голосовали за Байдена, вы голосовали за весь этот кошмар. Не любить Трампа было легко, но давайте теперь сравним состояния экономики», – заявил Null.
«Как ни печально, но это правда. Цены подскочили до небес, а моя зарплата осталась прежней. Я чувствую себя ужасно несчастной», – пожаловалась Se sra.
«Нелегальные иммигранты теперь стали важнее американских рабочих и пенсионеров. Украина стала важнее американских рабочих и пенсионеров», – высказался Mid Class Citizen.
«Все громко радовались, когда начался конфликт с Россией, только теперь никто не хочет платить по счетам», – резюмировал Protes.
Ранее читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии «опосредованной войны» с Россией, назвав его «катастрофой» из-за России.
Журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Post написала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
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Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию
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США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки
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Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу в Хиросиме, на ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Церемония ежегодно начинается в 8.00 (2.00 мск) в Парке мира – месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен жителей города. В начале церемонии члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возлагают венки к монументу памяти жертв, а в 8.15 – время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, – объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей – символ мира на Земле, передает РИА «Новости».
«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», – сказал мэр Хиросимы Мацуи.
Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
Премьер Кисида заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться. «Это – ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это – моя клятва как премьер-министра из Хиросимы», – подчеркнул он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки – 74 тыс. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
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Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер неприемлемым
Американские власти использует все возможности, чтобы вернуть в США осужденных в России баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своими близкими, друзьями и товарищами по команде», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, американские власти продолжат работать по этому вопросу и используют «все возможные средства», чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана на родину.
В четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Американские СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
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США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.
«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».
Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.
По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.
Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие России и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями России в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.
По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
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Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил поддержку Дмитрию Пучкову (Гоблину), канал которого был удален YouTube.
«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!» – говорится в комментарии, который оставил Медведев в группе Пучкова в соцсети «ВКонтакте».
После этого Пучков заявил: «Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык». Однако позднее блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева и сообщил: «Говорит, настоящий. Неожиданно», – передает РИА «Новости».
В четверг видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил. В настоящее время канал Пучкова недоступен. «Конечно, мне жалко 10 лет работы. Но я же хитрый – я полтора года назад «убежал» на Rutube, «Яндекс» и во «ВКонтакте». Так что буду и дальше снимать ролики и размещать их уже на наших площадках», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер.
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Дипломат России заявил о предложении США рассматривать космос, как среду для боевых действий
США продвигают концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
«Сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.
Он отметил, что это противоречит концепции, которая легла в основу договора о космосе 1967 года.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписали его Москва, Вашингтон и Лондон.
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В США заявили о поиске контактов с Лавровым для обмена заключенными
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Он очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», – заявил Кирби в эфире канала MSNBC, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В четверг в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Байден назвал приговор американке «неприемлемым», и заявил, что приложит все усилия для ее освобождения.
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