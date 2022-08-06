«Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» передали гумпомощь батальону «БАРС-4»

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 12:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин встретился с Кадыровым
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» передали гумпомощь батальону «БАРС-4»
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Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону «БАРС-4», которые сейчас находится на территории Донбасса под Николаевом, заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
«Передали спальные мешки, наколенники и налокотники, средства связи, средства личной гигиены, продукты, воду. Очень рады помочь нашим ребятам, которые защищают внешние рубежи нашей Родины», – рассказал Демидов.
С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». С 26 мая открыт центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Сейчас можно получить помощь в центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.
Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Бородай: Враги ДНР знали, что связываться с «Корсой» крайне опасно
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«Я лично знал Ольгу, хотя и не слишком близко. Она была хорошим артиллеристом – это редкое качество для женщины. Я уверен: хотя ее больше нет, бывшие сослуживцы по-прежнему любят и гордятся ею», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Бородай. Ранее стало известно о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры.
«Ольгу все знали по позывному «Корса». В Народной милиции ДНР она дослужилась до полковника, командовала подразделениями зенитно-ракетных систем. Лично я плохо всегда относился к тому, чтобы такими вещами в армии занималась женщина. Но Ольга была исключением из моего правила», – говорит бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
«Неспроста у Качуры был позывной «Корса» – он характеризует ее человеческие и боевые качества. Корса – персонаж одного фантастического романа, вышедшего в свет на заре нулевых годов. Корса в этом произведении – образ рыси, грациозной, красивой и крайне опасной хищной кошки, с которой ни один лесной хищник не хочет иметь проблем. Все это можно было сказать и об Ольге Качуре. И враги это знали», – пояснил депутат.
Одна из основателей Народной милиции ДНР, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил в среду мэр донецкого города Горловка Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр. Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан.
Ольга Качура – потомственная военнослужащая, в ее семье было 12 поколений военных. До февраля 2012 года работала в МВД Украины. После начала боев в Донбассе, в апреле 2014 года, Качура в звании подполковника возглавила реактивное артиллерийское подразделение милиции ДНР. В нем состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В апреле 2015 года получила звание полковника, сообщает АиФ.
Качура воспитывала дочь и приемного сына, которого усыновила в ДНР. В свободное время занималась пауэрлифтингом и возглавляла федерацию пауэрлифтинга Горловки. На Украине Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Качуре звание Героя ДНР посмертно.
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Мать с ребенком погибли при ударе ВСУ по Донецку
В результате удара вооруженных сил Украины по центру Донецка погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.
Трагедия случилась на бульваре Пушкина, передает РИА «Новости».
Между тем мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по гостинице «Донбасс палас» также пострадал журналист российского телевидения, сообщает ТАСС.
Ранее представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняло, что при ударе погибли минимум пять человек.
Напомним, украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой». Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.
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ВСУ массово отказались выполнять приказы в районе Артемовска
Разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, «массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер. «На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске.
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ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с погибшей Ольгой Качурой
Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой».
Отмечается, что интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили, передает РИА «Новости».
Корреспондент издания пояснил, что из-за обстрела церемония прощания с Качурой не началась – всех эвакуировали в убежища.
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В ЛНР сообщили о зачистке территории завода Knauf в Соледаре
Союзные силы проводят зачистку от украинских силовиков завода стройматериалов Knauf в Соледаре в Донецкой народной республике, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Завод Knauf: еще вчера наши подразделения зашли туда. Идут большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в конце июля украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар.
До этого разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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Кадырова наградии званием героя ЛНР
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской народной республики, награду ему вручал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики от украинских фашистов», – заявил Пасечник, передает РИА «Новости».
По его словам, все жители ЛНР знают, кто такие военнослужащие из подразделений «Ахмат».
Ранее Кадыров сообщал, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.
До этого глава Чечни встречался с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после освобождения ЛНР.
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ВСУ понесли потери из-за подрыва на своих минах в районе Соледара
Отступающие подразделения украинских военных в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава из-за подрыва на своих же минах, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности», – написал он в своем Telegram-канале.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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