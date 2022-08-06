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6 августа, суббота | Последнее обновление — 09:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Пекин высоко оценил заявление России о поддержке принципа «одного Китая»
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Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая» и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.
«Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа «одного Китая» и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства Китая, опубликованное в субботу.
Глава МИД КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.
Кроме того, он заявил, что Китай и Россия должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации. Ван И отметил, что региональным странам не следует гнаться за ложной безопасностью, которой присуща конфронтация, считая себя превыше всех и всего.
Также Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
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Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня
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«Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.
«Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.
«Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.
«Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.
Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Китай решил применить гиперзвуковое оружие на учениях у берегов Тайваня
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, сообщают СМИ.
Начавшиеся учения станут беспрецедентными, поскольку ракеты впервые пустят над самим островом, а китайские силы войдут в район в пределах 12 морских миль от него, передает РИА «Новости» со ссылкой на казету Global Times.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
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В России оценили решение США оставить авианосец у берегов Тайваня
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«Напряженность вокруг Тайваня, несмотря на отъезд Пелоси, все еще сохраняется. Но нахождение американского авианосца «Рональд Рейган» не связано напрямую с визитом спикера Палаты представителей США. Там и без этого хватало проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя решение Пентагона оставить авианосец в акватории Южно-Китайского моря.
«Авианосные группы постоянно курсируют у Тайваня. Для американского Тихоокеанского флота это нормальная история. Обычно один-два авианосца дежурят либо на Гавайях, либо в Сингапуре. То есть они всегда готовы в короткие сроки добраться до Тайваня. Так что я бы не стал это напрямую связывать с визитом Пелоси», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, сейчас авианосец может просто обеспечивать безопасность острова. «Пока Китай проводит военные учения, США будут на это реагировать. Поэтому там находится «Рональд Рейган». Его присутствие может оказывать своего рода психологическое давление на Пекин», – рассуждает он.
Эксперт также отметил сохраняющийся уровень напряженности в регионе даже после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань. «Она отправилась в Южную Корею, но там ее встретили довольно холодно. В Сеуле понимают, что сейчас Китай не несет угрозы, но ситуация может резко измениться, если испортить отношения с Пекином. Именно поэтому президент страны не стал встречаться со спикером Палаты представителей США, тем самым нивелировав значимость ее визита, а глава МИД Южной Кореи отправился с визитом в Камбоджу», – пояснил американист.
Отдельно собеседник обратил внимание на желание Пекина укрепить стратегическое сотрудничество с Москвой, о котором ранее объявил глава МИД Китая Ван И. «Это понравится далеко не всем в Юго-Восточной Азии. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают партнерские контакты с Россией, но соперничают с Китаем. Так что эти страны, скорее, встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.
«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином», – заключил Дудаков.
В понедельник Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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Разработкой микрочипов решили заняться в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начнут развивать полупроводниковую промышленность из-за санкций Тайваня, также здесь построят крупный завод по производству ноутбуков, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
По его словам, завод по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону построят в течение года.
«Производители хотели выпускать товары исключительно из российских комплектующих. Но ситуация изменилась после отказа Тайваньского производителя полупроводниковых микросхем TSMC поставлять в Россию микрочипы. Без них выпуск отечественных процессоров невозможен. Теперь придется закупать их в Китае», – цитирует «Газета.RU» Алексея Логвиненко.
«Многие зададут логичный вопрос, почему нельзя производить микрочипы у нас? Отвечаю, что это следующий этап, мы к этому стремимся. Нужно разработать технологию, найти инвесторов, запустить дорогостоящее производство. Пристальное внимание будет обращено на сотрудников донских IT-кластеров и студентов-программистов. Мы готовы сами растить будущих специалистов, приглашать на производство подающих надежды ребят. Если технология будет разработана, то, я уверен, инвесторы найдутся», – заключил мэр.
Ранее власти рассказали о развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва».
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Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем
В ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем, сообщил профессор Академии национальной обороны НОАК генерал-майор Мэн Сянцин.
Мэн Сянцин отметил, что ракеты «прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis поразили цели», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его словам, «это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, а также отражает рост возможностей вооружений». Поясняется, что зоны стрельб выбраны из-за военно-морских баз в городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн. Другой район учений, расположенный у острова Пинтань, находится в самом узком месте Тайваньского пролива. Еще две зоны находятся в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Эксперт объяснил планы Пекина расширять стратегическое сотрудничество с Москвой
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«В первую очередь наши страны будут развивать сотрудничество в экономической и политической сферах. Кроме того, такое углубление партнерства служит интересам стран Юго-Восточной Азии», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией.
«В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.
«Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.
«Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.
«Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он
«Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.
«Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.
«Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. «Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Кроме того, глава МИД Китая рассказал Лаврову, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. «Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», – передает ТАСС его слова.
Ван И отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу российский МИД с критикой действий США.
Напомним, что в Камбодже проходит совещание глав МИД формата Россия – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Пномпене у российского министра намечен ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, заявила представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
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Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая
Власти Республики Корея и США обеспокоены угрозой, исходящей от ракетно-ядерной программы Китая, привержены денуклеаризации полуострова, заявил председатель южнокорейского парламента Ким Чжин Пхе по результатам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеуле.
«Стороны выражают обеспокоенность из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, договорились поддерживать усилия исполнительной власти, направленные на установление мира и достижение практической денуклеаризации через дипломатический диалог и международное сотрудничество на основе сил сдерживания Северной Кореи», – передает ТАСС его слова.
Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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В Китае заявили о затягивании «петли на шее независимости Тайваня»
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Действия США не могут повлиять на процесс национального воссоединения Китая, «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.
Он заявил, что фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела [национального] воссоединения, петля на шее «независимости Тайваня» только и может, что затягиваться туже и туже, приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД КНР.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.
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Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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